Autodeelbedrijf Zipcar verlaat Brussel

De dochter van het Amerikaanse autoverhuurbedrijf Avis Budget biedt vanaf maart geen autodeeldiensten meer aan in Brussel.

Zipcar kwam in de herfst van 2016 naar de hoofdstad. Het deed dat nadat de Brusselse regering het model had gelegaliseerd waarmee gebruikers overal op straat een deelauto konden oppikken of terugzetten. De groep zag het meteen groots en lanceerde een vloot van 250 deelauto's.

Maar nu laat Zipcar in een bericht aan zijn klanten weten dat het vanaf maart zijn diensten stopzet in Brussel. Vanaf 28 februari om middernacht is het niet meer mogelijk een Zipcar-wagen te reserveren en alle bestaande lidmaatschapscontracten worden dan afgesloten.