Balcaen koopt uitzendgroep House of Talents

De West-Vlaamse ondernemer lost het Sofindev-fonds af als partner van oprichter en CEO Steve Rousseau. Het prijskaartje van de transactie is niet bekend.

Steve Rousseau en Sofindev, het fonds rond de families Boël en Colruyt, ging eind vorig jaar op zoek naar een partij die de sterke groei van House of Talents mee kon ondersteunen.

Meerdere investeringsfondsen bekeken het dossier, maar uiteindelijk haalt Baltisse, de investeringsmaatschappij van ondernemer Filip Balcaen (ex-Balta, ex-IVC), de hr-dienstengroep binnen. Baltisse koopt volgens onze informatie ongeveer 65 procent van House of Talents. Steve Rousseau en het management krijgen 35 procent in de nieuwe constructie boven het bedrijf.

House of Talents is een buitenbeentje in de uitzendwereld. Het focust exclusief op sectoren met schaarse profielen, knelpuntberoepen zeg maar. De groep stelt ruim 1.250 specialisten te werk in verschillende nichemarkten en opereert in België en Nederland.

Overnames

Sinds de instap van Sofindev eind 2016 - het fonds bezat de helft van de aandelen - realiseerde House of Talents meerdere overnames. In 2017 lijfde het Arcq en Chaintec in. Arcq is een outsourcingbedrijf voor de biotech-, voedings- en chemie-industrie, terwijl Chaintec focust op de outsourcing van werknemers met technische profielen in de industrie. Eind vorig jaar kocht het Valuebuilders (hr-interim-management) en Mides, een specialist in het detacheren van ingenieurs.

In twee jaar tijd klom de omzet van de hr-dienstengroep van 30 miljoen naar 100 miljoen euro en verviervoudigde de brutobedrijfswinst (ebitda). Een belangrijk deel van die groei realiseerde House of Talents op eigen kracht, zonder die overnames dus.