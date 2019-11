BePark wil lege parkeerplaatsen opvullen

BePark werd in 2011 opgericht met de belofte het ‘off-street parkeren’ te doen groeien. Het idee: parkeerplaatsen die vaak leeg staan - bijvoorbeeld bij kantoren, supermarkten of woningen - beter laten renderen door ze te verhuren aan automobilisten die een parkeerplaats zoeken. Die laatsten kunnen online een plaatsje boeken.

Meer details over de financiering geeft het bedrijf niet. Achter BePark gaan enkele vermogende zakenmensen schuil, zoals Roland Vaxelaire, een telg uit de familie die vroeger de warenhuisketen GB (later verkocht aan Carrefour) in handen had, en Grégoire de Streel, destijds de medeoprichter van Keytrade en Skynet.