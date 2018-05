Belgisch Interel maakt reuzensprong in pr-sector

Het Belgische kantoor Interel is een van de sterkste klimmers in de jaarlijkse ranking van The Holmes Report, de bijbel van de pr-sector. Met dank aan een grote Amerikaanse overname.

Public relations (pr) is een sector die veel met de pers werkt, maar die zelden zelf in de pers komt. Ten onrechte, want wereldwijd zijn pr-diensten en -advies goed voor een markt van 15 miljard dollar, berekende het vakblad The Holmes Report.

De sector wordt gedomineerd door enkele grote namen die vaak deel uitmaken van grote marketing- en communicatiegroepen, met daaronder een grote groep middelgrote en onafhankelijke spelers. Een daarvan, Interel, stoot dit jaar als eerste Belgisch kantoor door naar de top 100.

Het bureau zag zijn commissie-omzet vorig jaar 75 procent stijgen en klimt in de ranking van de 112de naar de 82ste plaats. Het is de op zes na sterkste groeier wereldwijd, en zelfs de op drie na sterkste groeier in de top 250 van de wereld.

Overname

Die kwantumsprong is het directe gevolg van de grootste overname uit de geschiedenis van het 35 jaar oude kantoor. Interel lijfde in februari vorig jaar het Amerikaanse kantoor Association Management Group (AMG) in, waardoor het bijna verdubbelde in omvang. Op de wereldkaart van Interel werden via overnames eerder al vlaggetjes geplant in Londen en Berlijn, naast de kantoren in Brussel en Parijs die het zelf oprichtte. Interel werkt ook samen met een zestigtal partnerkantoren, zodat het in staat is zijn klanten wereldwijd te bedienen.

Die aanwezigheid in de grote hoofdsteden is geen toeval. Hoewel Interel in ons land ook nog actief is als ‘klassiek’ pr-kantoor, is het internationaal alleen actief in zogenaamde public affairs (PA), een begrip dat slaat op de communicatie met de overheid en andere grote maatschappelijke stakeholders.

‘In public affairs streven we ernaar uit te groeien tot de belangrijkste onafhankelijke speler’, zegt Baudouin Velge, managing partner van Interel Belgium. Het is moeilijk precies uit te maken hoe ver we daarin staan, maar we zijn zeker aardig op weg.’

De sterke positie in de PA-markt heeft Interel mee te danken aan twee belangrijke opdrachten die het kort na de oprichting mocht uitvoeren, zegt Velge. ‘Voor de Franse president François Mitterrand, die een heel links profiel had, moesten we de reputatie van Frankrijk in de rest van de wereld in ere herstellen. Voor de Belgische overheid hebben we hetzelfde gedaan na de devaluatie van de Belgische frank in 1982.’

Mariën

Het was een mooi visitekaartje voor de Belgische medeoprichters Jean-Leopold Schuybroek, Jan Van Heuverswyn en François Verhaeghe de Naeyer (die vijf jaar geleden overleed). Eind jaren 80 fuseerde Interel met het lokale kantoor van Ine Mariën, waardoor het tot vandaag ook een Belgische pr-afdeling heeft.

In 2006 werd het kantoor verkocht aan de Britse investeringsgroep Hasgrove. Vijf jaar later kwam het weer in handen van enkele oprichters en het management, onder wie Velge. ‘Vrienden en kennissen hielpen toen het nodige kapitaal aan te brengen. Tot vandaag is de helft van de zitjes in onze raad van bestuur voorbehouden voor externe aandeelhouders en onafhankelijke bestuurders’, zegt Velge.