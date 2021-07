Belgisch Interel onder één dak met Madeleine Albright

De Belgische pr-groep Interel wordt overgenomen door het Amerikaanse Dentons Global Advisors. Dat legde eerder de hand op een advieskantoor van de gewezen Amerikaanse politica Madeleine Albright.

Interel, dat zich toelegt op strategische communicatie van bedrijven en organisaties en public affairs, is een van de bekendste namen in zijn sector in ons land. De bijna 40 jaar oude groep heeft 100 mensen in dienst, vooral in de hoofdzetel in Brussel. Daarnaast zijn er kantoren in Londen, Parijs, Berlijn en New Delhi.

Het bedrijf is al enkele keren van eigenaar veranderd. In 2006 werd het verkocht aan de Britse investeringsgroep Hasgrove om in 2011, via een managementbuy-out, weer zelfstandig te worden. Sindsdien is Interel in handen van 25 aandeelhouders. Belgische families hebben 70 procent van het kapitaal in handen. Daarnaast zit 10 procent bij het management en de rest bij enkele buitenlandse partijen.

Bekaert

Namen van aandeelhouders wil Geoffrey Ghyoot, de operationeel directeur van Interel, niet kwijt. Hij noemt enkel zichzelf en twee namen die eerder naar buiten kwamen: Baudouin Velge en Emmanuel Van Innis. Velge is een telg van de familiale aandeelhouders van de staaldraadproducent Bekaert. Hij is de achterkleinzoon van de oprichter van het concern. Van Innis is een ex-topman van Electrabel en Engie.

De eigenaars van Interel hebben nu besloten de groep van de hand te doen. 'Bij de managementbuy-out was afgesproken om na zes jaar weer een koper te zoeken', legt Ghyoot uit. 'Maar toen het zover was, kwam het er niet van omdat de cijfers niet goed waren na de overname van het Amerikaanse Association Management. Na twee jaar is er nu een ommekeer en zijn we zeer winstgevend.' De sanering ging gepaard met het stopzetten van de Amerikaanse tak. Vorig jaar bleef van de 14 miljoen euro omzet zo'n 2,5 miljoen nettowinst over.

Advocaten

De nieuwe eigenaar van Interel is het Amerikaanse Dentons Global Advisors. Dentons verwijst naar het gelijknamige Amerikaanse advocatenkantoor, het grootste ter wereld. Dat is geen toeval: Dentons is een aandeelhouder van de pas opgerichte adviesgroep en Dentons Global Advisors ontstond op initiatief van Ed Reilly, een topadviseur van het advocatenkantoor.

Een van de eerste wapenfeiten van Dentons Global Advisors was de overname van Albright Stonebridge, een consultant geleid door Madeleine Albright. Zij was de eerste vrouwelijke Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, onder president Bill Clinton. Sindsdien is ze actief als professor, gevierd auteur, activiste en zakenvrouw. Ze leidt ook een financieel adviesbedrijf.