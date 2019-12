‘Belgisch' concern BDO boekt 8,5 miljard euro omzet

De zakelijke dienstverlener BDO, de belangrijkste uitdager van de vier grote consultants, heeft in het jongste boekjaar 10 procent meer omzet geboekt. ‘Het is ons doel om de volgende jaren ook met meer dan 10 procent te blijven groeien’, zegt de wereldwijde CEO Keith Farlinger.

Wie het heeft over consultants of auditors, die onder meer bekend zijn van hun boekenonderzoek van ondernemingen, denkt meestal aan de Big Four: Deloitte, EY, PwC en KPMG. Maar er zijn in het middensegment van die markt ook spelers met een respectabele omvang, zoals BDO of Grant Thornton. BDO is met meer dan 88.000 werknemers in 1.800 vestigingen in 167 landen zelfs absoluut geen kleine jongen.

Het concern is formeel zelfs Belgisch: het wereldwijde hoofdkantoor ligt in Zaventem. Maar ‘hoofdkantoor’ is hier een relatief begrip: er werken slechts enkele tientallen mensen. BDO opereert gedecentraliseerd zodat de wereldwijde organisatie vanuit meerdere locaties wordt aangestuurd. Zo zitten de IT-mensen in Eindhoven. ‘Op die manier ben je sterker en flexibeler’, meent Farlinger. ‘De tijd van de wereldwijde organisaties die top down georganiseerd waren, is voorbij.’

Nummer vijf

BDO kent een sterke groei. ‘We zijn het nummer vijf wereldwijd en de leider in het middensegment van de markt. Door onze groei is er een kloof geslagen tussen ons en onze achtervolgers. We liggen aanzienlijk voor op de andere maar KPMG, het nummer vier, is nog een stuk groter.’

Farlinger denkt nog terrein te kunnen winnen door sterk te blijven groeien. In het eind september afgelopen boekjaar zette BDO omgerekend 8,5 miljard euro omzet uit honoraria neer. Dat is een stijging van 10,1 procent tegen constante wisselkoersen. BDO is daarmee de snelste stijger in de sector. De sterkste groei kwam van het Amerikaanse continent dat met 53 procent de belangrijkste regio is binnen de groep. Naar segment leverden de adviesdiensten de sterkste bijdrage, gevolgd door belastingdiensten en audits.

Overnames

Een deel van de groei is wel op rekening te schrijven van overnames. ‘Zowat 30 procent komt daarvan en de rest van nieuwe klanten en nieuwe contracten bij bestaande klanten’, aldus Farlinger. ‘Er zitten nog overnames in de pijplijn. Bedrijven contacteren ons nu zelf met het oog daarop. Er zijn heel wat gesprekken aan de gang’, aldus de topman die verkiest geen details te geven.

Ook in België waren er acquisities, zoals eind 2017 van het ICT-bedrijf Crossroad Consulting van Peter Van Laer en Carmen Cordier, een dochter van wijlen Telindus-oprichter John Cordier. Van Laer groeide dit najaar door tot topman van BDO België, de 12de grootste divsie van het concern.

Innovatie

Dat zegt iets over het belang van digitalisering en innovatie binnen BDO. ‘Jaarlijks investeren we zo’n 300 miljoen dollar in innovatie, evenveel als de Big Four, verhoudingsgewijs dan’, aldus Farlinger. Een van de nieuwigheden is de in Denemarken ontwikkelde tool BDO Business, die bedrijven helpt om te begrijpen of ze een te groot deel van hun omzet aan lonen en administratie besteden, en hoe die uitgaven zich verhouden tot de concurrentie.