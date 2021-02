Belgische biertelg aast op Franse certificeringsreus

Het investeringsvehikel van de AB InBev-telg Arnoud de Pret is een van de gegadigden om in de Franse certificerings- en controlereus Apave te stappen. Bij Apaves concurrenten zit de Belgische haute finance ook al aan tafel.

Apave is een meer dan 150 jaar oud controle- en certificatiebedrijf. De Franse groep - waarvan de naam de afkorting is van Association alsacienne des propriétaires d’appareils à vapeur - staat bij bedrijven in voor technische inspecties en bijstand, metingen, maar ook certificatie, zoals het alom bekende ISO-certificaat. Ze is met 12.400 werknemers en een omzet van bijna 1 miljard euro een van de grotere spelers in haar branche.

Tegen 2025 wil Apave uitgroeien tot een van de grootste vijf ter wereld, op eigen kracht én via overnames. Om die plannen uit te voeren wil het een financiële partner aan boord hijsen die in ruil voor 'enkele honderden miljoenen euro's' zicht heeft op een minderheidsbelang.

Na een eerste selectie blijven er volgens de Franse pers vijf kandidaten over, waaronder de investeringsfondsen PAI, KKR, Core Equity en Montefiore Investment. Er is ook één andere gegadigde: 'een Belgische family office geleid door Gérard Lamarche', schrijft het zakenblad l'Agefi.

Lamarche, de voormalige financieel directeur van Engie en de ex-CEO van GBL, is sinds 2019 adviseur van de AB InBev-miljardair Arnoud de Pret en zijn familiale holding Multifin. De Pret (76) is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Belgische families achter de bierreus en was lange tijd een van de topbestuurders in ons land, met onder meer zitjes bij AB InBev, Umicore, Delhaize, UCB en Sibelco.

Lamarche en De Pret, die niet bereikbaar waren voor commentaar, kennen elkaar al lang. Ze ontmoetten elkaar begin jaren negentig bij de Generale Maatschappij, waar De Pret een tijd mee de financiële afdeling leidde. Een van de dochters van De Pret leerde Lamarche kennen via haar job bij de Franse energiereus Engie. Voor hij in 2011 bij GBL aan de slag ging, was Lamarche daar financieel directeur.

Zwart-geel-rood

De Pret is niet de eerste Belgische investeerder die interesse toont in een bedrijf uit de certificeringssector. GBL is al sinds 2013 een referentieaandeelhouder van Apavess concurrent SGS. Het stapte in de Zwitserse groep onder leiding van Gérard Lamarche, toen nog co-CEO van de Frère-holding. Lamarche is sindsdien CEO af bij GBL, maar zetelt er nog in de raad van bestuur en is ook bestuurder bij SGS.

SGS is de wereldmarktleider en is goed voor een omzet van omgerekend 5,2 miljard euro. GBL bezit 18,9 procent van de aandelen, een belang dat eind september 3,3 miljard euro waard was en meer dan 17 procent van de portefeuille van de holding vertegenwoordigde.

Maar dat is niet de enige link met ons land of met AB InBev. Als Lamarche en De Pret in hun opzet slagen, worden ze niet alleen aandeelhouder van een concurrent van SGS, maar ook een concurrent van Socotec. En wie is daar de hoofdaandeelhouder (66%)? De Belgische investeringsmaatschappij Cobepa, die voor meer dan de helft in de handen is van de AB InBev-familie De Spoelberch. Socotec groeide de jongste jaren fors via overnames en heeft Apave qua omvang bijgebeend.

Met de steun van een nieuwe aandeelhouder hoopt Apave zijn brutobedrijfswinst (ebitda) te doen klimmen naar meer dan 10 procent van de omzet. Het hinkt op dat vlak onder meer achter op Bureau Veritas - dat een marge van 18 à 20 procent realiseert - en op SGS. De Zwitsers kunnen een ebitdamarge van meer dan 23 procent voorleggen.