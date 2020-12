Beveiligingsbedrijf Seris heeft nieuwe topman in België

Christophe Segaert is de nieuwe topman van Seris, een van de drie grote beveiligingsbedrijven in België, naast G4S en Securitas. Hij volgt Danny Vandormael op, die in juli was opgestapt nadat een onderzoek was geopend naar prijsafspraken in de sector.

Segaert heeft vooral ervaring opgedaan op de marketingafdelingen van post- en telecombedrijven. Tot augustus was hij vicepresident voor de consumentenmarkt bij het Waalse telecombedrijf VOO en rechterhand van voormalig CEO Jos Donvil (vandaag CEO van RSC Anderlecht).

Segaert studeerde af aan de Solvay Business School en werkte zeven jaar bij Proximus, waar hij verschillende managementfuncties bekleedde, op diverse marketingdepartementen. Daarna leidde hij bij Bpost, vanwaar hij ongetwijfeld Donvil kent als bestuurder, verschillende filialen en de afdeling Innovation & Business Development. In 2013 werd hij algemeen directeur bij het communicatiebedrijf en drukkerij Artoos/Hayez. Na drie jaar bij VOO vervangt hij nu Vandormael die in de zomer vertrok bij Seris.

Prijsafspraken

Segaert, die dus geen ervaring heeft in de beveiligingssector, zal bij Seris zijn handen vol hebben aan het rechthouden van de reputatie van het bedrijf en dat van de hele sector. In maart begon de Belgische Mededingsautoriteit (BMA) een onderzoek naar mogelijke geheime prijsafspraken tussen de grote drie op de Belgische markt van beveiliging en bewaking: het Britse G4S, het Zweedse Securitas en het Franse Seris.

Segaert, die geen ervaring heeft in de beveiligingsector, zal bij Seris zijn handen vol hebben aan het rechthouden van de reputatie van het bedrijf en dat van de hele sector.

De vraag is of de drie afgesproken hebben de prijzen kunstmatig hoog te houden om zo concurrentie van de markt te weren. Als dat zo is, riskeren de bedrijven een boete van 10 procent van hun wereldwijde omzet. De toplui van de bedrijven riskeren strafrechtelijke sancties.

NAVO

In de maanden daarna stapten die CEO's stuk voor stuk op. Huidig Bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet was tot 13 januari CEO van de Belgische tak van G4S. De postbonden en de bestuurders sloten al snel de rangen rond Van Avermaet. De voormalige financieel directeur Luc Priem is nog steeds CEO ad interim van G4S. Een headhunter zoekt een definitieve vervanger. Securitas verving eind april zijn Belgische CEO Ingrid Merckx, die amper twee jaar aan het roer had gestaan, door Frank Lambrigts. Ook nogal wat naaste medewerkers van de CEO's verlieten de drie bedrijven. Het onderzoek van de BMA loopt nog.