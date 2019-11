Bewakingsagent Van Avermaet moet Bpost oplappen...

Jean-Paul Van Avermaet is de nieuwe CEO van Bpost. De Belgische topman van de beveiligingsreus G4S krijgt heel wat uitdagingen op zijn bord bij het beursgenoteerde postbedrijf: de dalende brievenpost, het Amerikaanse zorgenkind Radial en de boze postbodes.

Ietwat onwennig wandelde Jean-Paul Van Avermaet woensdagavond de hal van het sorteercentrum Brussel X binnen. De raad van bestuur van Bpost had hem kort voordien aangesteld als nieuwe CEO. ‘Ik ben blij deel te worden van een familie van 34.000 werknemers’, zei Van Avermaet, die meteen een pin van Bpost in de revers van zijn kostuumvest had geprikt.

Van Avermaet vervangt bij Bpost Koen Van Gerven, die deze zomer na een rampzalig jaar bekendmaakte dat hij geen nieuw mandaat nastreeft. De Vlaming was sinds 2010 CEO van de Belgische tak van de Britse beveiligingsreus G4S. Hij gaf er leiding aan 20.000 bewakingsagenten in België, Luxemburg, Frankrijk en Marokko.

Afstandelijk

Bpost-voorzitter François Cornelis roemde Van Avermaet als peoplemanager. Dat is geen toeval, want de afstandelijke Van Gerven was weinig populair bij de postbodes, die klagen over te veel werk. Ook botste Van Gerven geregeld met de vakbonden, wat vorig jaar tot een vijfdagenstaking leidde. De sociale skills van de nieuwe CEO moeten die moeilijke relatie verbeteren.

Cornelis onderstreepte dat Van Avermaet ook de vereiste ervaring in een beursgenoteerd bedrijf bezit.

Cornelis onderstreepte dat Van Avermaet ook de vereiste ervaring in een beursgenoteerd bedrijf bezit. Al is dat met een korrel zout te nemen. Van Avermaet werd in 2005 CEO van de beursgenoteerde cateraar Carestel, die in 2007 werd overgenomen door Autogrill en daarna van de beurs verdween. Volgens Cornelis waren ook skills in e-commerce cruciaal bij de keuze, al gaf hij nadien toe dat Van Avermaet die niet heeft. Ervaring met postzaken heeft de nieuwe CEO evenmin.

Met Van Avermaet maakt Bpost dan ook een verrassende keuze. ‘Ik kende hem niet, u misschien wel’, introduceerde Cornelis de nieuwe CEO aan de pers. De 52-jarige Van Avermaet is een absolute netwerktijger. Hij is al jaren voorzitter van verschillende Voka-afdelingen en is bestuurder bij De Lijn en het Festival van Vlaanderen. Twee jaar geleden circuleerde zijn naam als nieuwe CEO van de NMBS. Die job ging uiteindelijk naar de voormalige Electrabel-topvrouw Sophie Dutordoir.

Concurrenten

Volgens Cornelis was Van Avermaet de beste van vier kandidaten die de headhunter Egon Zehnder selecteerde. De G4S-topman won uiteindelijk het pleit van Jos Donvil, vernam De Tijd. Donvil is de topman van de Waalse kabelmaatschappij VOO, een dochter van de omstreden Luikse intercommunale Nethys. Hij kent Bpost erg goed omdat hij er sinds 2017 in de raad van bestuur zetelt.

20.000 Werknemers Van Avermaet gaf bij G4S leiding aan 20.000 bewakingsagenten in België, Luxemburg, Frankrijk en Marokko.

Volgens welingelichte bronnen was Donvil de favoriet van Cornelis. Maar de voorzitter beklemtoonde gisteren dat het remuneratiecomité, waarvan zowel hijzelf als Donvil deel uitmaakt, unaniem Van Avermaet naar voren schoof. ‘Jos Donvil had enkele voordelen. Hij zit in de raad van bestuur en kent het bedrijf. Maar na de interviews hebben we geconcludeerd dat de kwaliteiten van meneer Van Avermaet determinerend waren.’

Taalrol

Baron Cornelis speelde een sleutelrol bij de benoeming van de nieuwe topman. Omdat de voorzitter en de CEO bij het overheidsbedrijf Bpost niet van dezelfde taalrol kunnen zijn, blokkeerde zijn aanwezigheid de eventuele benoeming van een Franstalige topman. Daardoor beet de voormalige CEO van Brussels Airlines Bernard Gustin, die ook op de shortlist stond, in het zand. De 75-jarige Cornelis, die pas sinds 2017 voorzitter is, ontkende gisteren evenwel staalhard dat hij weigerde te stoppen als voorzitter. ‘Als we een Franstalige CEO hadden gevonden, was ik natuurlijk bereid op te stappen. De CEO is belangrijker dan de voorzitter.’

Hoewel ‘linguistische criteria’ volgens Cornelis geen rol bij de beslissing speelden, brak de taalregel ook de ambities van de interne topkandidaat Henri de Romrée. De Franstalige ex-consultant van McKinsey werkt pas sinds vorig jaar bij Bpost. Na een jaar als financieel directeur werd hij begin dit jaar verantwoordelijk voor de cruciale divisie Mail & Retail. Gisteren kreeg hij alweer een nieuwe baan. De Romrée, die goed ligt bij de vakbonden, vervangt in december de opgestapte Pierre Winand als topman van de Noord-Amerikaanse activiteiten van Bpost.

Radial

In de Verenigde Staten vindt de nieuwe CEO Van Avermaet een van zijn grootste uitdagingen. Bpost nam er twee jaar geleden de e-commercefirma Radial over voor 700 miljoen euro. Maar na de overname bleek snel dat de commerciële motor van Radial vierkant draaide en dat het massaal klanten verloor. Bovendien kampt de kwakkelende Bpost-dochter met de enorme concurrentie van de reus Amazon.

Mijn dochter koopt altijd het velletje met tien zegels. Jean-Paul Van Avermaet CEO Bpost

De zorgen in de VS komen boven op het moeilijke postklimaat in België. Door de enorme daling van de brievenpost en de beperkte winstgevendheid van pakjesbezorging moet Bpost de komende jaren dringend besparen en nieuwe inkomstenbronnen aanboren. Van Avermaet zal verregaande maatregelen moeten nemen.

Zo sloopte Bpost eerder al duizenden rode brievenbussen en verhoogde het de postzegeltarieven fors. Al moest Van Avermaet gisteravond in het VRT-programma ‘Terzake’ toegeven dat hij geen idee heeft van de prijs van een postzegel. ‘Mijn dochter koopt altijd het velletje met tien zegels’, klonk het verontschuldigend.