'Bewakingsagent bij uitstek een job voor vrouwen'

Net als de voorbije jaren werft het beveiligingsbedrijf G4S Belgium dit jaar ongeveer 1.000 werknemers aan. Topman Jean-Paul Van Avermaet hoopt dat meer vrouwen zich kandidaat stellen.

Met meer dan 6.000 werknemers is het Belgische filiaal van de Britse beveiligingsreus G4S een van de grootste werkgevers in België. Omdat traditioneel veel werknemers de sector verlaten, moet Van Avermaet, de CEO van G4S Belgium, elk jaar op zoek naar vers bloed.

Sinds de aanslagen in Brussel (22 maart 2016) lijkt de securitysector continu te groeien. Klopt dat?

Jean-Paul Van Avermaet: 'De sector kende een sterke groei in 2016 en 2017 als gevolg van de aanslagen in Parijs en Brussel. Hij is sinds begin vorig jaar teruggekeerd naar zijn normale niveau. Maar op kritieke plaatsen, zoals luchthavens of grote evenementen, is de beveiligingsmarkt blijven groeien. Achteraf bekeken kunnen we niet zeggen dat de aanslagen geleid hebben tot contracten met nieuwe klanten, wel tot een verhoging van de veiligheidsmaatregelen bij de bestaande klanten.'

Wat betekent dat voor de werkgelegenheid?

Van Avermaet: 'De sector stelt ongeveer 20.000 personen in België tewerk. We groeien een beetje meer dan de economie. Nieuwe markten gaan open, zoals de bescherming van kazernes en de mogelijkheid om sommige politietaken over te nemen.'

'G4S blijft aanwerven door de groei en de rotatie van het personeel door pensionering of verandering van werk. Daarnaast willen we nieuwe activiteiten ontwikkelen in het domein van 'safety'. We zoeken dit jaar ongeveer 1.000 medewerkers.'

Safety?

Van Avermaet: 'De beveiliging, inclusief de brandpreventie, verzekeren op grote petrochemische sites of in kerncentrales. De controle en bescherming van gesloten sites waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, dat soort opdrachten. Zulke opdrachten voeren we uit in de haven van Antwerpen of op de petrochemische site van Feluy, bijvoorbeeld.'

Welke profielen zoekt u?

Van Avermaet: 'Niet alleen bewakingsagenten, maar ook technici, projectmanagers en operatoren van centrales. Het technische aspect wordt almaar belangrijker. Dat leidt niet tot minder jobs, maar verandert wel het soort profielen dat we zoeken.'

Waar hoopt u de 1.000 nieuwe medewerkers te vinden?

Van Avermaet: 'Sinds een jaar of vier doen we een specifieke inspanning voor vrouwen. Het beeld van de bewakingsagent is zeer mannelijk gebleven. Dat is ongetwijfeld toe te schrijven aan de associatie met de functie van portier. Maar dat beeld komt helemaal niet meer overeen met onze activiteiten. We zoeken personen met psychologie die conflicten kunnen vermijden en de boel doen kalmeren eerder dan op te stoken.'

Schermvullende weergave Een G4S-werkneemster doet securitychecks in Brussels Airport. G4S wil meer vrouwen aanwerven. ©Photo News

'We willen geen hypergespierde mannen. Een groot deel van onze opdrachten heeft eerder met hulpvaardigheid en gastvrijheid te maken.'

Hoe succesvol is uw vervrouwelijkingspolitiek?

Van Avermaet: 'In vier jaar tijd zijn we geëvolueerd van 16 procent naar ruim 21 procent vrouwen in ons personeelsbestand. Bij de nieuwe rekruten van 2017 was 27 procent vrouw. Dat is vorig jaar gestegen naar 31 procent. We hanteren een diversiteitspolitiek, want we willen dat ons personeel een afspiegeling is van de samenleving. We lukken in een goede mix, behalve voor de verhouding man-vrouw.'

Wil u komen tot 50-50?

Van Avermaet: 'Daar zullen we nooit aan komen, maar het doel is elk jaar het aandeel vrouwen te verhogen. Binnen de wereldwijde groep G4S is Oostenrijk onze referentie, met 35 procent vrouwen.'