Bilzen, het autoruitenhart van Europa

Carglass-moeder Belron investeert 35 miljoen euro in een enorm logistiek centrum in Bilzen. ‘België is altijd een parel in onze kroon geweest’, zegt CEO Gary Lubner.

Een sterretje in uw voorruit? Dan is de kans groot dat uw vervangexemplaar uit Bilzen komt. Daar huldigde Belron, het moederbedrijf van de glasexpert Carglass, dinsdag officieel een enorm logistiek centrum in.

In de gigantische hallen ligt een voorraad van 300.000 autoruiten en 6 miljoen toebehoren, onder meer om sterretjes weg te werken. Een lift voert werknemers tot 12 meter hoog om het juiste raam uit het rek te plukken. Als een winkel van Carglass ergens in Europa voor 17 uur een raam bestelt, is het exemplaar de volgende ochtend ter plaatse. Vanuit Bilzen vertrekken elk jaar 1,2 miljoen autoruiten naar tien Europese landen.

Het gloednieuwe logistieke centrum vervangt vijf oude magazijnen in Hasselt en Genk. De beslissing voor Bilzen, goed voor een investering van 35 miljoen euro, was volgens Belron-CEO Gary Lubner niet moeilijk. ‘Carglass heeft sterke roots in Limburg’, zegt de Zuid-Afrikaan. ‘We begonnen hier onze eerste Belgische business 35 jaar geleden. Dit is een fantastische locatie om Nederland, Frankrijk en Duitsland te beleveren.’

18 voorruiten voor de BMW5

De 250 werknemers in Bilzen genieten mee van de sterke groei van Belron. De omzet van het bedrijf, nog altijd voor 54 procent in handen van de Belgische holding D’Ieteren, steeg vorig jaar een tiende tot bijna 4 miljard euro. ‘Het aantal ruiten dat breekt, neemt stelselmatig af’, zegt Lubner. ‘Maar omdat ruiten almaar complexer en technologischer worden, zien we de markt toch groeien.’

Dat blijkt in het magazijn, waar Belron 20.000 verschillende soorten autoruiten hamstert. Alleen al in de nieuwe BMW 5-reeks zitten 18 voorruiten en 46 soorten glas. Een toekomst met zelfrijdende auto’s zonder ongevallen baart Lubner geen zorgen. ‘Glasbreuk door ongevallen is maar een klein deel van onze business. Het grootste deel komt van steentjes. Die verdwijnen niet.’

Belron is actief in 35 landen. Vooral in de VS verwacht het bedrijf met het merk Safelite een sterke groei. Lubner wil er het recept van België kopiëren. ‘De Belgische business is altijd een parel in onze kroon geweest’, zegt de CEO. ‘De Belgen hebben de formule van Carglass geperfectioneerd: een zeer bekend merk, een sterke samenwerking met de verzekeraars en de leasemaatschappijen en een hoge service.’

Intussen probeert Belron zijn diensten uit te breiden naar schadeherstel van woningen en autocarrosserieën. Voor dat laatste kocht Belron in België enkele jaren geleden de keten Care (nu Carglass Carrosserie), dat als proeflabo voor de hele groep fungeert. Opmerkelijk is dat Belron zo in concurrentie treedt met zijn hoofdaandeelhouder D’Ieteren. Het Brusselse bedrijf herstelt auto’s in zijn dealerships en bouwt de carrosserieketen Wondercar op. ‘De carrosseriemarkt is heel groot. Er is plaats voor iedereen’, sust Lubner.

Zingende douanier

De Zuid-Afrikaan, al bijna 20 jaar CEO van Belron, is erg verweven met de firma die zijn opa meer dan 100 jaar geleden oprichtte. ‘This business is my life’, zegt hij. Toen D’Ieteren in 2017 een groot pak aandelen verkocht aan het Amerikaanse investeringsfonds CD&R, behield de familie Lubner haar belang van 5 procent in Belron. Volgens de CEO heeft de instap van het fonds weinig veranderd.

‘De nieuwe aandeelhouders hebben meer een focus op korte termijn, maar ze zijn een enorme katalysator voor onze business. Een familiebedrijf zijn betekent niet per se dat het bedrijf eigendom is van een familie. We willen vooral dat de werknemers zich een familie voelen.’