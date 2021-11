Bod van CVC stopt gemor van Intertrust-beleggers

De Britse investeringsgroep CVC heeft een overnamebod uitgebracht op Intertrust, een Nederlands beursgenoteerd bedrijf dat juridisch en fiscaal advies levert aan ondernemingen.

CVC is bereid 18 euro per aandeel te betalen, of een totaalbedrag van 1,63 miljard euro. De biedprijs komt neer op een premie van 43 procent op de slotkoers van Intertrust van donderdag.

Voor Intertrust komt het bod geen dag te vroeg. Het bedrijf staat onder zware druk van activistische aandeelhouders, die al maanden morren over de lage beurskoers. Het aandeel heeft de beursrally van 2021 volledig gemist en staat 10 procent onder het peil van begin dit jaar.

Investeringen wegen door

Dat is vooral te wijten aan tegenvallende resultaten. Na negen maanden staat de omzetteller op 424 miljoen euro, of amper 1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst ligt met 111,2 miljoen euro zelfs 7 procent lager. De resultaten staan onder druk door de investeringen in compliance (controle op het naleven van de regelgeving) en de digitaliseringsslag in de dienstensector.

Intertrust staat onder zware druk van activistische aandeelhouders, die al maanden morren over de lage beurskoers.

Dat CVC een bod uitbrengt op Intertrust is geen complete verrassing. Vier jaar geleden stapte CVC al in TMF Capital, dat op nagenoeg dezelfde domeinen actief is als het Nederlandse bedrijf. Als CVC zijn slag thuishaalt, wil het de twee bedrijven fuseren.

Applaus op beurs

Momenteel luidt het dat Intertrust en CVC exclusieve onderhandelingen zijn gestart. De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Intertrust gaan het overnamebod bestuderen. Ze stellen dat ze rekening houden met de aandeelhouders, maar ook met de belangen van het personeel en de klanten. In afwachting schort Intertrust zijn inkoopprogramma van eigen aandelen op.