Bpost gaat in zee met 2hands.be

Dagelijks wisselen gemiddeld zo'n 50.000 spullen van eigenaar via het zoekertjesplatform van 2dehands.be, een dochter van het Amerikaanse eBay. Zowat de helft daarvan wordt per post of koerierbedrijf verzonden. Het samenwerkingsakkoord tussen Bpost en de website moet het verzenden en ontvangen van die pakjes makkelijker maken.

Het akkoord houdt in dat zodra een koper het pakje betaald heeft via Bancontact, de verkoper een verzendlabel van Bpost gemaild krijgt dat kan dienen voor het pakje. Zodra dat in een afgiftepunt is binnengebracht kunnen verzender en bestemmeling de weg van het pakje bovendien opvolgen.