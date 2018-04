Bpost levert brieven niet op tijd af

Nu blijkt dat Bpost steken laat vallen bij zijn oeroude core business: het afleveren van brieven . In 2016 leverde Bpost slechts 90,9 procent van de brieven één dag na verzending af. Dat is 'het laagste niveau van de afgelopen tien jaren', sneert het BIPT in een besluit.

Het BIPT verplicht Bpost om 1,2 miljoen euro te investeren in een kwaliteitverhoging voor de traditionele brievenpost. Tegen 6 april moet Bpost een gedetailleerd investeringsproject voorleggen aan de regulator, klinkt het in het besluit van 15 maart .

In een reactie zegt Bpost dat de zaken ondertussen beter gaan. 'In februari haalden we bijna 96 procent', zegt Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Ze verwijst naar het nieuwe sorteercentrum Brussel X dat in oktober open ging. 'Dankzij het nieuwe centrum kunnen brieven en pakjes een volledig gescheiden proces volgen. Vroeger was daar niet genoeg plaats voor.'