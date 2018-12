Bpost levert pakjes ín huis

Het postbedrijf Bpost levert Zalando-pakjes in huis, wanneer klanten niet thuis zijn. Ze openen hun deur vanop afstand met een slim slot.

Binnenkort moet je niet meer thuis zijn om een pakje thuisgeleverd te krijgen. Postbodes kunnen binnen dankzij een slim slot.

Dat werkt zo: wanneer de koerier op de deurbel duwt, rinkelt niet alleen de bel maar ook de smartphone van de klant. Die kan de deur via het internet losmaken vanop afstand. De levering is te volgen via een videoverbinding.

Zalando

Het Belgische beursgenoteerde postbedrijf testte die methode in oktober en november bij enkele tientallen gezinnen in de buurt van Antwerpen. Zij konden pakjes van de Duitse webwinkel Zalando in huis ontvangen.

Inhuisleveringen op grote schaal zijn niet voor morgen. Maar we willen er wel klaar voor zijn. Barbara Van Speybrouck Woordvoerder Bpost

'90 procent van de testers was positief over de inhuisleveringen', zegt Bpost-woordvoerder Barbara Van Speybrouck. 'Gemiddeld had de postbode maar 20 seconden nodig om het pakje te leveren.'

In januari gaat de test een nieuwe fase in. Dan test Bpost de inhuisleveringen in appartementen. De vorige test ging door in huizen.

Experiment

Bpost rolt de dienst echter niet meteen uit over het hele land, zelfs als de nieuwe test succesvol is. 'Dit is een experiment. Inhuisleveringen zijn nog niet voor morgen, maar misschien wel voor overmorgen. We willen er klaar voor zijn wanneer zulke slimme deursloten ingeburgerd zijn en de vraag naar inhuisleveringen groeit.'

Zo'n slot is vrij duur. Het kost 300 tot 800 euro, inclusief installatie.