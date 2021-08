Bpost verhoogt winstprognose

Bpost verhoogt zijn winstverwachtingen voor het volledige jaar. De resultaten in het tweede kwartaal liggen hoger dan verwacht.

Bpost boekte in het tweede kwartaal 1,0379 miljard euro omzet. Dat is 1,4 procent minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen de inkomsten uit mail en de aanhoudende e-commerceactiviteiten hoog lagen. Analisten rekenden op 1,04 miljard. De bedrijfswinst steeg met 31,6 miljoen euro tot 106,6 miljoen euro, een marge van 10,3 procent. Analisten gingen uit van 94 miljoen euro.