Bpost verliest belangrijke pion

Kurt Pierloot (46), de bedenker van het omstreden Georoute-systeem dat de rondes van de postbodes moest optimaliseren, stapt op bij Bpost .

Onder zijn leiding onderging Bpost een belangrijke operationele transformatie. Later nam Pierloot de leiding over de pakjesactiviteiten in België en de logistieke diensten voor e-commerce wereldwijd.

De tijd is rijp om iets anders te gaan doen. Kurt Pierloot Lid directiecomité Bpost

Sinds midden vorig jaar stond Pierloot aan het hoofd van de Belgische mail en retailactiviteiten, de operationele en verkoopnetwerken van Bpost. Die is met 2 miljard euro omzet de belangrijkste divisie van Bpost, dat zichzelf vorig jaar herstructureerde tot drie divisies. De andere twee zijn 'pakjes en logistiek Europa en Azië' (omzet circa 600 miljoen) en 'pakjes en logistiek Noord-Amerika', waaronder het e-commercebedrijf Radial (1,1 miljard euro omzet) valt.

Volgens Bpost kiest Pierloot na vijftien jaar voor 'een nieuwe wending' in zijn carrière. 'De tijd is rijp om iets anders te gaan doen', zegt Pierloot in de mededeling van Bpost. 'Ik kijk bijzonder tevreden en fier op het werk dat ik samen met vele medewerkers heb verricht en het vertrouwen dat ik mocht voelen in het directiecomité.'

Transformatie

Financieel directeur Henri de Romrée zal hem vervangen als directeur mail en retail. De Romrée is meer dan tien jaar nauw verbonden aan Bpost, eerst als consultant bij McKinsey, waar hij meeschreef aan de transformatie van het bedrijf. Begin vorig jaar werd hij benoemd tot financieel directeur en maakt hij deel uit van het directiecomité.

De rol van financieel directeur wordt op haar beurt ad interim overgenomen door Baudouin de Hepcée, de directeur corporate finance.

Met Pierloot verliest Bpost-topman Koen Van Gerven een belangrijke pion in zijn directiecomité. Van Gerven bedankt Pierloot voor zijn mooi traject en wenst hem alle succes toe. 'Dankzij hem is Bpost klaar om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden en duurzaam te blijven groeien.'

Volgens Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck was er absoluut geen sprake van enig meningsverschil met Koen Van Gerven. 'Het was Pierloots persoonlijke beslissing om iets anders te gaan doen. Hij was één van de architecten van de de transformatie van Bpost. Het is heel jammer dat hij weggaat. Maar met de Romrée hebben we een opvolger die Bpost en zijn mail- en retailactiviteiten door en door kent'.