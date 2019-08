Bpost vreest snellere daling van de brievenpost

In plaats van een daling tot 7 procent rekent Bpost nu op een daling tot 9 procent van het aantal verstuurde brieven in ons land. Bpost handhaaft wel zijn verwachtingen voor winst en dividend.

De Belgische brieven- en pakjesgroep Bpost heeft in het tweede kwartaal veel beter dan verwachte cijfers neergezet. De genormaliseerde bedrijfsopbrengsten stegen met 0,8 procent tot 935,7 miljoen euro en de brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met 13,4 procent tot 161,7 miljoen euro.

De bedrijfswinst (EBIT) zakte met 0,7 procent tot 107,5 miljoen euro. Die cijfers liggen veel hoger dan wat analisten hadden verwacht: de mediaan lag op 84,9 miljoen euro.

Net als andere kwartalen daalt de winst in de historische divisie brievenpost. Dat wordt voor een groot stuk gecompenseerd door een winstgroei in de pakjesdivisie (Europa en Azië) en een meerwaarde op de verkoop van het gebouw Muntcentrum in Brussel.

De sterke winstgroei in de Europese pakjesdivisie, van 5,9 naar 22,3 miljoen euro bedrijfswinst, komt er door extra inkomsten, maar ook een aantal meevallers en eenmalige effecten. Zo wierp de integratie van het verlieslatende Bubble Post in de structuur van Bpost vruchten af en werden de kosten gedrukt door het doorschuiven van bepaalde marketing- en projectkosten naar de tweede jaarhelft. Ook de afrekening van kosten voor het afleveren van pakjes van buitenlandse postbedrijven vielen gunstig uit.

Brieven

De meevaller door het verkiezingsdrukwerk kon de daling in brievenpost niet compenseren.

Bij de brievenpost valt de scherpe daling van 9,4 procent van de volumes op. 'Ook in het eerste kwartaal was er een daling met 9 procent. Daarom passen we onze verwachtingen voor het volledige jaar aan. We gaan nu uit van een daling van de volumes tot 9 procent', zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck. Eerder ging Bpost uit van een daling tot 7 procent.

Dit jaar was er een meevaller door het verkiezingsdrukwerk, maar dat kan de daling niet compenseren. Vorig jaar kon Bpost profiteren van de Europese richtlijnen rond GDPR (privacy) en MIFID (banken) waardoor heel wat bedrijven veel extra brieven naar hun klanten moesten sturen.

De winstverwachtingen worden echter niet aangepast. CEO Koen Van Gerven blijft bij zijn belofte van een genormaliseerde bedrijfswinst van meer dan 300 miljoen euro. En de belofte om minstens 75 procent van de Belgische winst uit te keren als dividend aan aandeelhouders, met op kop de Belgische staat.

Hoe kan het dat de winstverwachtingen behouden blijven hoewel de brievenpost, nog steeds de kaskoe van het bedrijf, harder daalt dan verwacht? 'We zullen de kosten onder controle houden door efficiëntieverbeteringen en aanpassingen in de organisatie van het transport', zegt Van Speybroeck.

Wil Bpost ook nieuwe prijsverhogingen doorvoeren of al sneller stoppen met de dagelijkse uitreiking van niet-dringende brieven? Neen, klinkt het bij Bpost. Het plan om niet-dringende post slechts twee keer per week aan huis te brengen, gaat pas volgend jaar in. 'De scherpere daling van de volumes toont wel aan dat dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn', zegt Van Speybroeck.

Radial

De Amerikaanse pakjesdivisie, die hoofdzakelijk bestaat uit het in 2017 overgenomen Amerikaanse logistieke bedrijf Radial, bleef in de rode cijfers. Radial zag de omzet in dollar met een tiende achteruitgaan. Dat zijn volgens Bpost nog steeds gevolgen van het grote klantenverloop vorig jaar en tariefwijzigingen. Daar is alles in lijn met de verwachtingen, klinkt het bij Bpost.