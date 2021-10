Bpost zet interne fusie rond pakjes en brieven in de steigers

Bpost-CEO Dirk Tirez heeft beslist om twee Belgische divisies samen te voegen: Parcels & Logistics, dat zich bezighoudt met pakjesdiensten en e-commerce, en Mail&Retail, dat de brievenpost omvat. Dat schrijft Le Soir en wil men bij het postbedrijf bevestigen noch ontkennen. 'Historisch is Bpost een brievenbedrijf, maar we willen daar niet volledig afhankelijk van zijn. We streven naar een leidende positie in e-commerce, en dat heeft consequenties', is de korte reactie van woordvoerster Veerle Van Mierlo.