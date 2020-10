Bpost zet robotleger in om met pakjes te schuiven

Jean-Paul Van Avermaet, de CEO van Bpost, in het nieuwe e-commercemagazijn in Roosendaal.

Bpost heeft in het Nederlandse Roosendaal een gigantisch door robots aangestuurd e-commercemagazijn geopend dat kmo's helpt bij de logistiek van hun webshop. Volgend jaar komt er een gelijkaardig centrum in België, in Boom.

In het nieuwe 20.000 m2 grote magazijn van het Nederlandse e-commercebedrijf Active Ants in Roosendaal - sinds 2018 in handen van Bpost - is het verbazend stil. Je ziet er amper werknemers. Althans amper menselijke.

65 zetelvormige robots van Indiase makelij brengen lege dozen naar een werknemer die ze vult met goederen. Die producten - we zien lampen, voedingssupplementen, kledij, bier en douchegel - worden aangeleverd door 40 andere robots die circa 7 meter hoog rondrijden op een groot vierkant raster met daarin 50.000 bakjes van waaruit de goederen worden geplukt.

Daarna rijden de door algoritmes gestuurde robots met de pakjes naar de inpakmachine waar ze gelabeld worden. De vloerrobot voert ze verder naar een lopende band waar een andere werknemer ze klaarzet voor vervoer.

Het proces oogt futuristisch en is het blijkbaar ook. 'Wat je hier ziet, is technologisch uniek in de wereld', zegt Jeroen Dekker, die Active Ants in 2010 samen met Jan Lahaye oprichtte. 'Het systeem slaat tot zes keer meer voorraad op per m2 dan een klassiek fulfilment center (dat alle logistiek regelt vanaf de aankoop tot de bezorging, red.). En de robots hergebruiken hun eigen energie, waardoor het elektrisch verbruik minimaal is.'

Active Ants, dat nog een vestiging heeft in Nederland, richt zich uitsluitend op kleine ondernemingen die aan e-commerce doen. Het telt 250 klanten, 400 werknemers die 7 op 7 werken en groeit, aldus Lahaye, met 30 procent per jaar. Volgend jaar mikt hij in Roosendaal op de verwerking van 2 miljoen pakjes . 'Maar er is plaats voor 8 miljoen.'

'Dit pakjesverzendingsbedrijf wordt de blauwdruk voor meer centra in Europa', zegt een fiere Bpost-topman Jean-Paul Van Avermaet. 'Met onze Amerikaanse e-commercedochter Radial richten we ons op de grote bedrijven. Met Active Ants willen we hetzelfde doen voor kmo's. Een groeiende markt.'

Bpost gaat in het voorjaar van 2021 een Belgische en een Duitse Active Ants-vestiging openen 'maar er zijn ook plannen verder in Europa', zegt Kathleen Van Beveren, hoofd pakjes en logistiek Europa en Azië bij Bpost. 'In Boom beschikken we over een bestaand Bpost-magazijn van 8.000 m2. Ongeveer de helft van dat in Roosendaal. Daar gaan we deze technologie inpassen.'

'Records breken'

Investeringsbedragen wil Bpost niet kwijt, cijfers over de groei van e-commerce wel. Volgens Van Beveren heeft 16 procent van de bedrijven met meer dan 10 werknemers in Europa een webshop. In Belgie is dat 21 procent. Het aantal blijft groeien en Covid-19 heeft de bestellingen via e-commerce alleen maar doen toenemen.

In België en Nederland verstuurde Bpost dit jaar al 78 procent meer pakjes dan vorig jaar. Tien jaar geleden vestuurde Bpost gemiddeld 100.000 pakjes per dag. Nu zijn dat er vier keer meer. In mei werd in ons land zelfs een piek bereikt van 520.000 stuks per dag. Vorig jaar haalde Bpost ongeveer de helft van zijn 3,2 miljard euro omzet uit e-commerce en pakjes. Van Avermaet: 'We verwachten dit jaar records te breken.' Om de e-commercegroei op te vangen bouwde Bpost ondertussen ook al zes Radial-sites uit in Europa.

Bpost is zich volop aan het klaarstomen voor het eindejaar, traditioneel de piek in pakjesverzending. Van Avermaet: 'Om dat te bolwerken werven we 2.000 extra tijdelijken aan. Gelukkig zijn die dankzij covid makkelijk te vinden.'