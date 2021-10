Bpost ziet opnieuw directeur opstappen

Dinsdag meldde Bpost dat Leen Geirnaerdt opstapt als financieel directeur. Ze was twee jaar in dienst bij de post- en pakjesbezorger en wil nu haar carrière 'een nieuwe wending' geven.

Om een nieuwe financieel directeur te zoeken heeft Bpost het headhuntingbedrijf Russell Reynolds aangesteld. De nieuwkomer moet de aanstaande transformatie van de groep mee verder ondersteunen en de kosten in lijn brengen met de benchmark in de sector, luidt de uitdaging.

Vroeger opgestapt

Met Geirnaerdt verdwijnt al de tweede directeur in korte tijd. Nico Cools, de informaticadirecteur en chief digital officer - en in die functies lid van het zevenkoppige directiecomité - verliet de groep eind augustus. Hoewel hij al de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, had hij een contract getekend om langer te blijven. Maar hij stapte vier maanden vroeger dan verwacht op en is ad interim vervangen door drie mensen.