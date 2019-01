Brexit stuwt resultaten KPMG

Het consultancybedrijf KPMG België ziet zijn omzet met 9 procent stijgen. Bedrijven hebben steeds meer nood aan advies over digitalisering, maar ook over de brexit.

KPMG België sluit zijn boekjaar 2018, dat eindigde op 30 september, af met een omzet van 182,6 miljoen euro, of 9,4 procent meer dan vorig jaar. Het gaat om de gezamenlijke omzet van de verschillende entiteiten (audit, bedrijfsadvies, fiscale diensten) van de dienstengroep in België.

CEO Koen Maerevoet: 'Naast de klassieke profielen – juristen, economisten, fiscalisten - trekken we ook meer mensen met een specifieke achtergrond in bijvoorbeeld IT aan, of – door de brexit - experts in douanewetgeving.'