Brief de volgende dag in de bus? Meer betalen

Bpost krijgt groen licht van de federale regering om opnieuw een verschil te maken tussen prioritaire en niet-prioritaire brieven. Bpost moet wel vijf dagen per week post blijven bedelen in heel België.

De federale regering, de meerderheidsaandeelhouder van postbedrijf Bpost, heeft vrijdag de verlenging goedgekeurd van de zogenaamde universele-dienstverplichting van Bpost. Dat is het mechanisme om bepaalde basisdiensten aan te bieden in heel het land. De nieuwe regels, opgenomen in het beheerscontract tussen de staat en Bpost, lopen van 1 januari 2019 tot 31 december 2023, meldt minister van Post Alexander De Croo (Open VLD).

De nieuwe overeenkomst bepaalt dat het postbedrijf vijf keer per week in heel België de post moet blijven bedelen, zoals nu het geval is. Nochtans had Bpost aangedrongen op minder postrondes omdat er ook minder moet worden besteld.

Tragere standaarddienst

Bpost krijgt wel groen licht om opnieuw een verschil te maken tussen prioritaire en niet-prioritaire brieven. Klanten zullen kunnen kiezen of ze hun post de volgende dag al geleverd willen zien, of pas na ten laatste drie dagen. Wie dat de volgende dag al wilt, zal meer moeten betalen. Op die manier kan Bpost extra inkomsten boeken, nu de resultaten onder druk staan.

'Volgens een consumentenstudie uitgevoerd door post- en telecomregulator BIPT staan consumenten open voor een minder snelle standaarddienst op voorwaarde dat de prioritaire postbedeling blijft bestaan voor bijvoorbeeld overlijdens, verjaardagen, geboortes of dringende administratieve post', stelt De Croo.

Bpost had eerder gezegd dat het gedifferentieerde aanbod van de brievenpost in 2019 zou starten. Hoeveel duurder de nieuwe priorzegels worden is nog niet bekend.

Onkosten

Het nieuwe beheerscontract voorziet ook in een procedure die toelaat om de nettokosten voor de staat te beheersen bij een sterke volumedaling van de brievenpost. Indien de kosten voor de universele dienstverlening een bepaald plafond overschrijden, kan het postbedrijf aankloppen bij de federale staat om dat te verhalen op de staatskas.

'Op het moment dat Bpost aanklopt bij de staat bestaat de mogelijkheid om te kijken of daarin wordt meegestapt, of dat de modaliteiten worden herbekeken', klinkt het op het kabinet van minister De Croo. 'Dat om de staatskas te beschermen.'

De vakbonden stellen zich vragen bij het behoud van vijf postrondes. In de Mediahuiskranten wijzen ze er vrijdag op dat er te weinig personeel is om alles bol te werken. Nu al worden dagelijks tientallen rondes niet uitgevoerd wegens te weinig mensen.