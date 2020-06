Britse Royal Mail schrapt 2.000 banen

Backofficebanen sneuvelen

Royal Mail grijpt daarom in en wil de komende twee jaar 500 miljoen pond besparen, onder meer door te snoeien in de personeelskosten, meldt het persagentschap Bloomberg. Toch rekent Royal Mail erop dat de Britse post- en pakketactiviteiten in het lopende boekjaar verlieslatend zullen zijn.

Er sneuvelen backofficejobs, onder andere in de financiële, commerciële en ICT-afdelingen. Een woordvoerder laat aan de BBC verstaan dat het onwaarschijnlijk is dat ook loketbedienden, postbodes of mensen in de sorteercentra hun baan verliezen, omdat Royal Mail de kwaliteit van de dienstverlening moet bewaren.