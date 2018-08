Bruguitbater Atlantia keldert op Italiaanse beurs

De Italiaanse regering dreigt de uitbater van de ingestorte brug in Genua serieus pijn te doen.

Atlantia reageerde donderdag voorbeurs met een persbericht. Daarin stelt het dat het bij een verlies van concessie recht heeft op een vergoeding die dat verlies compenseert en dat het niet op de hoogte gebracht was van de intentie van de Italiaanse regering. Het merkt op dat er nog geen duidelijkheid is over de oorzaak van de ramp.