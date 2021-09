‘Brusselaars hebben ons nodig, maar Brussel laat ons in de steek’

Het Brusselse taxiplan dat al jaren beloofd wordt, is er nog altijd niet. Uber en zijn zelfstandige taxichauffeurs zijn het beu. ‘We worden behandeld als illegalen.’

Het Amerikaanse taxiplatform Uber en enkele verenigingen van zelfstandige chauffeurs trekken aan de alarmbel over het uitblijven van de taxihervorming in Brussel, die voor het einde van de zomer beloofd was. ‘De taxiwet is dringend nodig, want nu leven 2.000 zelfstandige chauffeurs in totale onzekerheid’, zegt de Belgische Uber-manager Laurent Slits. ‘Dat zijn nochtans allemaal mensen die essentiële diensten hebben verleend tijdens de coronapandemie, en die hun bijdrage leveren aan de economie.’

De zelfstandige chauffeurs hebben essentiële diensten verleend tijdens de coronapandemie en leveren hun bijdrage aan de economie. Laurent Slits Belgisch directeur Uber

De huidige taxiwetgeving in Brussel stamt uit 1995, voor het tijdperk van de smartphone. Ze deelt de markt in in een erkende en gereguleerde taxisector, die werkt met een beperkt aantal (dure) licenties, en een groep die werkt met een zogenaamde VVB-licentie (voertuigen met bestuurder). Het VVB-statuut was oorspronkelijk bedoeld voor occasioneel personenvervoer - denk aan limousines voor vips of trouwende koppels - maar wordt nu door zelfstandige chauffeurs gebruikt om actief te zijn op taxiplatformen als Uber en Heetch.

Boetes

Het werken met een VVB-licentie wordt echter steeds risicovoller. De 26 jaar oude taxiwet verbiedt de VVB-chauffeurs om ‘toestellen voor radiocommunicatie’ te gebruiken om klanten te vinden. De Brusselse overheid interpreteert dat als een verbod op smartphones en dus ook op het gebruik van taxi-apps. ‘Als we betrapt worden, krijgen we een boete van 160 euro en worden we bedreigd met een inbeslagname van ons voertuig. Dat geeft ons enorm veel stress’, zegt Fernando Redondo van ABCL, een van drie verenigingen die samen ruim 800 chauffeurs vertegenwoordigen.

Het is lang niet de enige klacht. ‘Veel chauffeurs hebben meer dan 50.000 euro in hun auto geïnvesteerd omdat we volgens de regels alleen met zware bakken mogen rondrijden. Maar een klassiek taxi mag wel een Skoda of een elektrische wagen zijn’, klinkt het. ‘En terwijl alle VVB-chauffeurs verplicht een examen moeten afleggen, vragen ze dat in de taxisector alleen van nieuwelingen.’

Vervoort

Als we betrapt worden, krijgen we een boete van 160 euro en worden we bedreigd met een inbeslagname van ons voertuig Fernando Redondo Voorzitter chauffeursvereniging ABCL

Redondo heeft duidelijk geen goed oog in de plannen van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS), die verantwoordelijk is voor de taxisector. ‘Al zeven jaar wordt een nieuwe regeling beloofd, maar die is er nog altijd niet. Intussen vraagt niemand naar onze mening. We vertegenwoordigen ook veel mensen die uit de langdurige werkloosheid komen. Het zou een schande zijn als hun hoofd op het kapblok wordt gelegd.’

Uber en de taxiverenigingen vragen een eengemaakt statuut en een uitbreiding van het aantal taxilicenties. Ze verwijzen naar een studie van de consultant Deloitte waarin sprake is van een tekort van 3.000 chauffeurs om aan de vraag in Brussel te voldoen. Verder vragen ze een systeem van ‘dynamische prijzen’ die kunnen schommelen in functie van de vraag. Uber organiseerde een eigen enquête waaruit moet blijken dat 73 procent van de Brusselaars vragende partij is voor taxi-apps, en dat 62 procent de beperking op het aantal taxilicenties wil afschaffen.

Het kabinet-Vervoort zegt in een reactie dat de onderhandelingen over de nieuwe taxiwet zijn afgerond en dat het voorontwerp binnenkort klaar is. 'Dan zal het overleg met de sector beginnen. Ook de zelfstandige chauffeurs en de taxiplatformen zullen worden geconsulteerd', klinkt het. Vervoort zegt nog dat de Brusselse ordonnantie geïnspireerd zal zijn op het Vlaamse taxidecreet (zie hieronder).