Brussels vertaalbureau Telelingua in Franse handen

Sectorgenoot Technicis koopt de familie Boucau uit. Het prijskaartje van de transactie is niet bekend.

Vorige maand schreef De Tijd dat Telelingua een partner zocht en daarvoor de zakenbanktak van Deloitte in de arm genomen had. Die zoektocht mondt nu uit op de verkoop van het Brusselse bedrijf. De overnemer is Technicis, een Franse sectorgenoot. Die neemt alle aandelen over van de oprichtersfamilie.

Technicis zit sinds 2015 in de handen van het Franse investeringsfonds Naxicap - in ons land eigenaar van het IT-bedrijf Trustteam en van de uitzendgroep House of HR. Sinds Naxicap aan boord is, rijgt Technicis de overnames aan elkaar. De laatste 18 maanden alleen al realiseerde het bedrijf een zestal overnames.

De Franse groep was vorig jaar met ruim 300 werknemers goed voor 45 miljoen euro omzet, waarvan ruim de helft uit Frankrijk. Met Telelingua erbij komt daar ongeveer 30 miljoen euro bij. Het Brusselse bedrijf wordt een van de grootste entiteiten van het nieuwe geheel. De Technicis-groep mikt dit jaar op 100 miljoen euro inkomsten.

Top-30

Telelingua ging in 1985 van start als Translate International. Het werd opgericht door Fernand Boucau, de vader van de huidige CEO Jean-Didier Boucau. Het is een van de grootste Belgische vertaalbureaus en zit wereldwijd in de top 30.

Naast de vertaling van documenten biedt het bureau ook andere diensten aan, waaronder terminologiebeheer, legalisatie en testen van meertalige software. Het telt meer dan 1.500 klanten verspreid over de hele wereld en in allerlei sectoren, gaande van Agfa, Solvay en ArcelorMittal tot Deutsche Bank, Johnson&Johnson, L'Oréal en Unilever.