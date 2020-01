Brusselse start-up Digita ontwart uw online dataspoor

Digita, een start-up die werkt aan een datakluis om persoonlijke gegevens te beheren, heeft de Brussels Innovative Starters Award gewonnen. ‘Gebruikers beseffen niet hoe kwistig ze zijn met hun data.’

Wie op het internet surft, betaalt met data. Websites en apps houden gegevens bij die nodig zijn om in te loggen, zonder duidelijk te zijn over wat daarmee gebeurt. Dat is een probleem, vinden de jongens van de Brusselse start-up Digita. ‘Gebruikers beseffen niet hoe kwistig ze zijn met hun data. Aanmelden via je Facebook- of Google-account? Wie geen zin heeft in of tijd voor administratief gedoe, neemt die optie dankbaar maar onwetend aan’, zegt Tom Haegemans (30) een van de oprichters van Digita. Zo ontstaat een online profiel dat in het echte leven nog moeilijk te controleren is.

Met onze software kan je kiezen wie je toegang geeft tot je mailadres, je telefoonnummer of data zoals je bankgegevens. Tom Haegemans Oprichter Digita

Het gaat volgens Haegemans niet zozeer om toestemming - ‘je data worden sowieso verspreid’ - maar om transparantie. ‘Met Digita kan je overzichtelijk zien wie wat van jou weet. Met onze software kan je kiezen wie je toegang geeft tot je mailadres, je telefoonnummer of gevoeliger data zoals je bankgegevens. En je bent ook zeker dat de gegevens up-to-date zijn.’

De start-up baseert zich daarvoor op Solid, een technologie die is ontwikkeld aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) door Tim Berners-Lee, de vader van het wereldwijde web, en de Belgische professor Ruben Verborgh. ‘De Solid-technologie kan je zien als een set van regels over de opslag en uitwisseling van persoonlijke data. Met Digita ontwikkelen we software die zich aan die regels houdt.’

Haegemans, die ook deeltijds professor informaticabeleid is aan de KU Leuven, begon Digita samen met Lauro Vanderborght (28) en Wouter Janssens (29), met wie hij tijdens zijn studententijd al groepswerken maakte. In september 2018 vertrok hij met een persoonlijk startkapitaal van 20.000 euro. Vandaag is een van de aandeelhouders Pieter De Leenheer, het wetenschappelijk brein achter Collibra, de eerste Belgische eenhoorn (een techstart-up met een waardering van meer dan 1 miljard dollar).

Rotte appels

Verhuisplan Aanvankelijk wilde Digita met het platform Verhuisplan een oplossing bieden voor de administratieve rompslomp bij de adreswijziging na een verhuizing. ‘We hebben Digita opgericht zonder concreet idee, maar vanuit een visie: mensen en bedrijven informatie laten uitwisselen zonder dat beide partijen zich zorgen moeten maken’, zegt oprichter Tom Haegemans.

In het online dataspoor dat elke internetgebruiker nalaat, wordt vaak ook het doel van die data troebel. Voor veel bedrijven staan data gelijk aan macht. ‘Digita moet het mogelijk maken de rotte appels er snel uit te halen. Als in een soort digitaal logboek worden de doeleinden van bedrijven opgelijst. Zo zou je kunnen zien dat bedrijf X jouw data Y en Z gebruikt heeft voor een gepersonaliseerde advertentie. Je zou dan per ‘transactie’ kunnen aangeven of je dat oké vond of niet en bedrijven zelfs een rating geven.’

Dat scenario is toekomstmuziek. ‘Onze droom is dat iedereen ooit een datakluis heeft’, zegt Haegemans. Maar nu richt Digita zich in de eerste plaats op de bedrijfswereld. ‘We geloven niet in een big bang, waarbij datagebruik van de ene op de andere dag radicaal wordt omgegooid. Daarom willen we met Digita eerst orde scheppen in de enorme berg data bij grote bedrijven als KBC, Proximus of Telenet. Betalingen, orders en personeelsdata worden nu bijgehouden in verschillende, niet-gelinkte databanken. Dat is niet efficiënt en brengt nodeloze kosten mee. Onze technologie maakt het mogelijk al die data te centraliseren.’ Digita voert ‘vergevorderde gesprekken’ met een drietal bedrijven.