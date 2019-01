Buitenlandse expansie Elia bedreigd

Als het Hof van Cassatie het recent arrest van het Marktenhof bevestigt, is het voor Elia wellicht niet meer interessant om nieuwe investeringen te doen in het buitenland, zegt de netbeheerder.

De federale energieregulator Creg eist dat Elia voor de financiering van niet-gereguleerde activiteiten dezelfde complexe procedures volgt als voor Belgische gereguleerde activiteiten. Het gaat meer bepaald over een compensatiemechanisme voor de tarieven in geval van financiering van niet-gereguleerde activiteiten.

Elia, de beheerder van hoogspanningsnetwerken in België en Duitsland, is het niet eens met de visie van de Creg en tekende beroep aan. Maar het Marktenhof, een nieuw onderdeel van het hof van beroep, heeft het beroep van Elia ongegrond verklaard.

‘Het gevolg van het arrest is dat toekomstige investeringen in niet-gereguleerde activiteiten niet meer interessant zijn’, waarschuwt Demeyer. ‘Dat zou dus een beperking kunnen vormen op de niet-organische groei van Elia, die vooral in het buitenland plaatsvindt.’

Hof van Cassatie

Elia merkt wel op dat het arrest van het Marktenhof geen invloed heeft op de bestaande Belgische en buitenlandse activiteiten. Demeyer: ‘Er is volgens onze lectuur van het arrest geen impact op de grote investering die we in 2018 in Duitsland hebben gedaan.’