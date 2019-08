‘Callcenterreus Webhelp moet nummer 1 worden'

GBL’s nieuwste aanwinst Webhelp wil uitgroeien tot de wereldleider in de gefragmenteerde sector van callcenters en de outsourcing van klantendiensten.

De holding GBL voert exclusieve onderhandelingen met de durfkapitaalgroep KKR om diens meerderheidsbelang over te nemen in Webhelp, een niet-beursgenoteerd Frans bedrijf dat uitgroeide tot het Europese nummer een in klantendiensten zoals callcenters, outsourcing van bedrijfsprocessen, facturatie en het beheer van sociale media. Volgens de kredietbeoordelaar Moody’s zou GBL 67 procent van de aandelen in handen krijgen. De twee oprichters, Frédéric Jousset en Olivier Duha, zouden samen met enkele honderden andere directieleden 33 procent aanhouden.

Resultaten GBL zag haar intrinsieke waarde in de eerste helft van 2019 met 15,5 procent aandikken tot 18,7 miljard euro, of omgerekend 115,90 euro per aandeel. De beurskoers steeg iets minder, met 13,4 procent, en dus dikte de korting eind juni aan tot 25,6 procent. Gisteren sloot GBL op 85,48 euro. Juli was een uitstekende maand voor de beurzen, waardoor de korting intussen wellicht nog meer gestegen is. De nettowinst dikte 5,6 procent aan tot 405 miljoen euro. De nettoschulden blijven met 448 miljoen euro erg laag. Ze vertegenwoordigen 2,4 procent van de portefeuille. Er was gisteren trouwens reden voor feestgedruis bij GBL. De participaties Umicore, Ontex en LafargeHolcim gingen fors hoger na de publicatie van meevallende resultaten.

De ondernemingswaarde inclusief schulden komt neer op 2,4 miljard euro. Om de overname te financieren zal Webhelp via een dochter schulden uitgeven, maar analisten ramen dat GBL ook zo’n 600 miljoen euro cash op tafel zal leggen. Webhelp zal 3 à 5 procent van de intrinsieke waarde van GBL vertegenwoordigen.

‘Webhelp voldoet aan alle criteria die we stellen aan investeringen’, stelt Laurent Raets, investment manager van GBL. ‘Het is ten eerste actief in een sterk groeiende sector. Bedrijven besteden steeds meer uit aan specialisten. Ten tweede is die markt erg versnipperd, wat ruimte laat voor overnames. Daarbij speelt automatisatie een grote rol. De kleine spelers kunnen de nodige investeringen niet blijven dragen, de grootste profiteren van schaalvoordelen dankzij hun technologische knowhow en het dupliceren ervan bij klanten. De tijd van de oude callcenters is voorbij. Technologie is een grote entreebarrière geworden in de sector.’

Veerkrachtig

Raets benadrukt dat outsourcing een veerkrachtige business is, met inkomsten die minder afhankelijk zijn van de conjunctuurgrillen. Hij wijst ook op het sterke groeiparcours van het bedrijf. In 20 jaar groeide Webhelp van 1 miljoen naar 1,5 miljard euro omzet. De groep telt 55.000 werknemers. Veel diensten gebeuren vanuit lagelonenlanden. Zo is Webhelp met 10.000 personeelsleden een van de grootste private werkgevers in Marokko.

‘Het ervaren management, dat aandeelhouder blijft, heeft bewezen dat het een sterke organische groei kan combineren met overnames die het goed kan integreren’, zegt Raets. Hij benadrukt dat de directie het bedrijf erg trouw is. Weinig managers gaan weg. ‘De ambitie is het wereldwijde nummer een te worden’, schuift hij naar voren. ‘Een eerste prioriteit wordt de oversteek naar de Verenigde Staten.’