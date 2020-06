Cateraar Compass schrapt 550 jobs in België

Het cateringbedrijf Compass schrapt in België 550 jobs. 'Onze activiteit is teruggevallen naar 25 procent van het normale niveau.'

Compass Group Belgilux heeft tijdens een buitengewone ondernemingsraad aangekondigd dat ze de komende maanden 550 banen wil schrappen in België. De groep bereidt maaltijden voor bedrijfsrestaurants, scholen en de zorgsector en is ook actief in de catering voor evenementen.

De regelingen voor tijdelijke en economische werkloosheid verlichten enigszins de druk, maar veel vaste kosten blijven doorlopen. Compass Group Belgilux

'De gevolgen van het coronavirus, de sluiting van restaurants, de afgelasting van evenementen, het afstandsonderwijs, de inzet op telewerk en de anderhalvemetermaatschappij hebben een blijvende impact onze activiteiten', zegt topman Bart Matthijs. 'Onze activiteiten zijn teruggevallen naar 25 procent van het normale niveau.'

Veel onzekerheid

Volgens hem zal de heropstart zeer geleidelijk gebeuren. 'Er is veel onzekerheid bij onze klanten - bedrijven, instellingen en zorginstellingen. Ook bij hen is de wil om de kosten te drukken prominent aanwezig. Tegelijk komen minder mensen tegelijk samen in bedrijven en scholen.'

Compass Group Belgilux verwacht pas in het najaar van 2021 opnieuw 75 procent van de omzet van 2019 te boeken. 'Ondanks de maatregelen die we namen worden we nog steeds geconfronteerd met structurele verliezen. De regelingen voor tijdelijke en economische werkloosheid verlichten enigszins de druk, maar veel vaste kosten blijven doorlopen. Kostenposten waar te weinig inkomsten tegenover staan', zegt het bedrijf in een persbericht.

Vijftig landen

Compass Group Belgilux maakt deel uit van de internationale, beursgenoteerde Compass Group, die actief is in 50 landen, 600.000 medewerkers telt en op 55.000 locaties kookt. Het Belgische hoofdkantoor is gevestigd in Brusse. Er werken meer dan 1.800 werknemers.