Chocolademiljardairs investeren in elitescholen

Jacobs Holding, de Zwitserse familiale investeringsgroep met de Belg Patrick De Maeseneire (ex-Adecco) aan het hoofd, stapt in de wereld van de internationale privéscholen.

‘Wereldspelers creëren in aantrekkelijke markten.’ Met dat doel wordt Jabobs Holding de volle eigenaar van Cognita, een groep van 70 privé-scholen verspreid over Europa (VK en Spanje), Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. De scholen, die waarden als traditie en kwaliteit hoog in het vaandel dragen, tellen 40.000 leerlingen (geen hoger onderwijs) en 6.000 werknemers.

80 miljard De markt van privéscholen wordt op 80 miljard dollar geschat.

Jacobs Holding neemt Cognita over van twee andere investeringsgroepen, die elk de helft van de aandelen hadden. Het gaat om Bregal Investments, het investeringsvehikel van de Nederlandse miljardairsfamilie Brenninkmeijer (bekend van de kledingketen C&A) en het Amerikaanse beursgenoteerde KKR.

Het verhaal van Gognita begon in 2004 met de oprichting van de Quinton House School in het Britse Northampton. De jaren erna surfte de groep op de golven van de globalisering en de toenemende behoefte aan internationale scholen. Cognita richt zich in de eerste plaats op groeilanden in Zuidoost-Azië (Thailand, Vietnam, Hongkong en Singapore) en Zuid-Amerika (Chili en Brazilië).

Het komt nu in het opmerkelijke portfolio van de familiale holding terecht. Van oudsher is de familie Jacobs actief in chocolade en cacao. In België werd de groep ooit bekend onder de naam Jacobs-Suchard, dat in 1987 het Belgische chocolademerk Côte d’Or inlijfde. Ze zit ook in Barry Callebaut, de grootste chocoladeproducent ter wereld, met een omzet van 6 miljard euro, 11.000 medewerkers en 50 fabrieken.

3 vragen aan Patrick De Maeseneire, CEO van Jacobs Holding 1. Hoe passen privéscholen bij chocolade, uitzendwerk en tandartsen? ‘De familie is emotioneel verbonden met jeugd, vorming en onderwijs. Het was de wens van wijlen Klaus Jacobs dat de winst van de holding naar de stichting ter bevordering van een betere wereld zou gaan.’ 2. En wat is de bedrijfseconomische logica? ‘Net als bij de tandartsen is de markt van privéscholen nog heel gefragmenteerd. Slechts 12 procent van de scholen behoort tot een keten, en dan gaat het vaak nog om een alliantie van enkele scholen. Bovendien stokt de business van chocolade, tandartsen en privéscholen niet bij een economische terugval. Daar kan je decennia bouwen aan een gestage groei. De cycliciteit van de uitzendarbeid is trouwens waarom Adecco is verkocht.’ 3. Adecco en Barry Callebaut zijn in hun sector de grootste ter wereld. Moet Cognita dat ook worden? ‘Op lange termijn wel, net als Colosseum, dat nu al Europa’s grootste tandartsenketen is. We investeren slechts in een beperkt aantal platformen, zodat we voldoende geld overhouden om ze uit te bouwen tot een wereldspeler.’

Daar kwam vorig jaar Colosseum Dental bij, de grootste Europese keten van tandartsen. Tot 2014 was Jacobs Holding de hoofdaandeelhouder van Adecco, de grootste uitzendgroep ter wereld, met 31.000 werknemers en 5.000 kantoren in 60 landen. In 2014 bracht de familie het bedrijf volledig naar de beurs. De toenmalige Belgische CEO Patrick De Maeseneire werkte toen 16 jaar voor de familie en was er kind aan huis. Hij leidt vandaag de familieholding.

Zowel de chocolade- als de uitzendbusiness werd in de jaren 80 en 90 groot gemaakt door Klaus Jacobs, die in 2008 overleed. Hij lag ook aan de basis van de holding, waarvan de winsten integraal naar de Jacobs Foundation gaan. Die zet zich in voor de bevordering van de sociale en de economische ontwikkeling van kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Die sociale bewogenheid verklaart volgens De Maeseneire ook de investeringen in het onderwijs. Andreas Jacobs, een bestuurslid van de holding, is overigens voorzitter van het Franse Insead, een van de meest prestigieuze businessscholen ter wereld.

Echt sociaal of charitatief zijn de scholen van Cognita niet. De studiebedragen schommelen per land, afhankelijk van de levensstandaard en de schaarste aan degelijk (publiek) onderwijs. Het gaat van 3.300 euro per jaar in Chili tot 22.000 euro in Singapore.

De markt van privéscholen groeit met 5 procent per jaar en wordt op 80 miljard dollar geschat. Ze ligt er bovendien versplinterd bij. Cognita is een van de grotere globale groepen, naast Gems (51 scholen) en Nord Anglia (56 scholen). Waar Cognita vooral gericht is op Europa (Verenigd Koninkrijk, Spanje), Zuid-oost-Azië (Singapore, Hongkong, Thailand), en Zuid-Amerika (Chili, Brazilië) en daar ook fors groeit, is Gems vooral aanwezig in het Midden-Oosten. Cognita heeft plannen voor een expansie naar Dubai, Mexico en China.