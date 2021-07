ClearChannel verwerft reclamebeheer in stations

Het NMBS-contract is strategisch belangrijk, want wekelijks passeren meer dan 8 miljoen mensen in de stations. Of zoals ClearChannel het uitdrukt: 'het grootste voetgangerspubliek van België'. De NMBS verduidelijkt dat het om meer dan 4.000 reclamepanelen gaat.

Over de reclamepanelen in de stations werd vier jaar geleden nog een hevige juridische strijd gevoerd tussen de reclamereuzen JC Decaux en Clear Channel. Die laatste zat samen met de spoorwegmaatschappij in Publifer, dat de panelen in beheer had. De rechter oordeelde na protest van JC Deceaux dat de toewijzing van de concessie aan Publifer onrechtmatig was gebeurd.