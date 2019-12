Coachingspeler Energy Lab helft groter na twee overnames

Energy Lab, de dochter van het sportbedrijf Golazo die actief is als wellbeingpartner van ondernemingen en particulieren, wordt de helft groter door twee overnames. Er zitten nog meer deals in de pijplijn.

Energy Lab, een onderdeel van het sportimperium van Bob Verbeeck, is bekend van de loopapp Start 2 Run met Evy Gruyaert. Die is al 1,5 miljoen keer gedownload in België en Nederland.

Het bedrijf ging tien jaar geleden echter van start als testlabo, vandaar de naam, voor sporters en mensen die zich voorbereiden op sportieve uitdagingen. Die labs zijn er nog altijd - op vier plaatsen in België en Nederland - maar het bedrijf is intussen op tal van andere vlakken actief. Als wellbeingpartner van particulieren en vooral (werknemers van) bedrijven is het zijn missie mensen te helpen optimaal te presteren.

Bekende sporters

‘We willen mensen in beweging brengen, gelukkiger en gezonder maken’, zegt CEO Kristof De Smet. Dat gebeurt via apps, maar vooral via totaalprogramma’s voor bedrijven die inzetten op het welzijn van hun personeel. ‘20 procent van onze business komt nog van particulieren, tegenover 100 procent in het begin.

Lotto Soudal kind aan huis Energy Lab mag dan al sterk inzetten op diensten aan bedrijfsklanten, het blijft ook topsporters begeleiden. Het helpt atleten trainingsprogramma’s uit te werken en ze kunnen er terecht voor tests. Energy Lab is kind aan huis bij de profwielerploegen Lotto Soudal en Sport Vlaanderen-Baloise. Ook de cyclocrossers van Telenet Baloise Lions laten zich bijstaan door de onderneming. Net als het Olympische zeilteam van België met wereldkampioene Emma Plasschaert.

Energy Lab is gegroeid naar een 40-tal werknemers en een kleine 10 miljoen euro omzet. Met een gezonde winstmarge (ebitda of brutobedrijfswinst) van 25 procent. Vorig jaar was er 1 miljoen euro nettowinst. Er zijn bekende namen aan boord, zoals ex-topzeilster Evi Van Acker en gewezen turnster Aagje Vanwalleghem. Ook de veldrijdlegende Sven Nys is geregeld aan de slag voor Energy Lab.

Coachingbedrijf

Net zoals Golazo is Energy Lab een ambitieuze groeier. Het nam pas een niet nader gepreciseerd belang - ‘we werden gelijkwaardige partners in een huwelijk’, zegt De Smet - in Better Minds At Work, een coachingbedrijf dat zich focust op de mentale gezondheid van werknemers. Beide kennen elkaar al langer omdat Energy Lab vaak samenwerkt met Better Minds At Work om bedrijven een totaalaanpak te kunnen aanbieden. ‘Dan heb je een veel sterker verhaal. Bedrijven hebben ook liever één partner die samen met hen het wellbeingbeleid uitstippelt en uitvoert.’

‘Better Minds At Work omvat ook het loopbaancentrum Better Minds Coaching en de vzw Better Minds At School’, zegt medeoprichtster Elke Geraerts, een doctor in de psychologie en auteur van boeken als ‘Mentaal kapitaal’. Het bedrijf heeft maar een handvol mensen op de loonlijst, maar kan terugvallen op een 40-tal freelancers zoals ex-toptennisster Dominique Monami. De omzet bedraagt zo’n 2,5 miljoen.

De twee bedrijven hadden afzonderlijk al een unieke positie. ‘Zeker dankzij onze samenwerking is er geen vergelijkbare partij in België’, zegt Geraerts. Beide zijn ook internationaal actief. Ze hebben een vestiging in Rotterdam en werkten voor tal van multinationals zoals de bouwreus Besix en de bandenproducent Bridgestone.

Overname in Nederland

Energy Lab versterkt zijn aanwezigheid in Nederland door de volledige overname van sectorgenoot Peak4 in Amsterdam, goed voor nog eens zo’n 15 werknemers en 3,5 miljoen euro omzet. ‘Door deze stap willen we ons groeipad in Nederland versnellen’, zegt Peak4-medeoprichter Dirk Loots.

Golazo is ook actief in Duitsland, Frankrijk en het VK. Die drie landen staan ook op onze radar. We hebben nog geen vaste plannen, maar zijn er beginnen te kijken naar mogelijke overnames. Kristof Smet CEO Energy Lab

Door de tweede deal kan Energy Lab zijn ecosysteem van diensten ook in Nederland aanbieden. Daar houdt het niet op. ‘Golazo is ook actief in Duitsland, Frankrijk en het VK. Die drie landen staan ook op onze radar’, zegt De Smet. ‘We hebben nog geen vaste plannen, maar zijn er beginnen te kijken naar mogelijke overnames. We worden er bovendien in 2020 actief met onze digitale coachingapps zoals Start 2 Run.’

Grootste speler in Europa

Met 60 werknemers en ruim 15 miljoen euro omzet denkt Energy Lab zowat de grootste speler in Europa te zijn. ‘De markt is wel erg versnipperd. Bovendien is het een vrij jong domein’, zegt De Smet. ‘Door de maatschappelijke tendensen zijn bedrijven zich almaar meer bewust van de rol van menselijk kapitaal in hun organisatie.’ En het gaat verder, vult Geraerts aan. ‘Met het creëren van een groeimindset voor levenslang leren leggen bedrijven de basis voor betrokken en energieke medewerkers.’

Better Minds At Work werd voor de deal geadviseerd door de fusie- en overnameboetiek Forsite en de advocatenkantoren Argo en Laurius.

Schermvullende weergave Elke Geraerts van Better Minds At Work en Kristof De Smet van Energy Lab. ©Wouter Van Vooren