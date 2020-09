Cobepa stapt uit Franse crèchegroep Babilou

Babilou heeft een vijftiental kinderdagverblijven in België, hoofdzakelijk in Brussel en Antwerpen.

De Belgische investeringsmaatschappij Cobepa verkoopt haar belang in de Franse crèchegroep Babilou aan Antin Infrastructure Partners. Babilou zou bij de deal gewaardeerd worden tussen 1 en 1,5 miljard euro.

De transactie is nog niet helemaal rond, maar Antin voert sinds midden augustus exclusieve onderhandelingen over de deal. Het Franse fonds neemt onder meer de aandelen van Cobepa (20%) en Société Générale Capital Partenaires over en wordt meerderheidsaandeelhouder van Babilou. Het Amerikaanse TA Associates en Raise Investissement blijven wel aan boord, net als de oprichters Rodolphe en Edouard Carle.

Een officieel prijskaartje is er niet, maar in de wandelgangen wordt gewag gemaakt van een ondernemingswaarde (aandelen plus schulden) van 1 à 1,5 miljard euro. Hoe groot de opbrengst voor Cobepa is, wil de investeringsmaatschappij niet kwijt.

Internationaal

Babilou is een uitbater van kinderdagverblijven bij grote bedrijven en voor lokale besturen. Op de klantenlijst prijken bekende namen als L’Oréal, Renault, Alstom, IBM, KPMG en Nestlé.

800 crèches Babilou baat 800 crèches uit in twaalf landen.

Toen Cobepa zeven jaar geleden aan boord kwam, was Babilou hoofdzakelijk Frans en realiseerde het een omzet van 150 miljoen euro. Sindsdien internationaliseerde de groep fors, onder meer naar ons land. Ze zette ook de stap naar Duitsland, Zwitserland, Dubai, de Verenigde Staten, Azië en Latijns-Amerika. Babilou baat 800 crèches uit in twaalf landen. In ons land heeft ze een 15-tal kinderdagverblijven, hoofdzakelijk in Brussel en Antwerpen.

Frankrijk

Na de exit uit Babilou zal Cobepa nog drie Franse bedrijven in portefeuille hebben: de zakelijke dienstverlener Socotec (67%), de bedrijfsadviseur Scalian (62%) en de Franse vinylreus Gerflor (meerderheidsbelang). Cobepa pompte begin dit jaar honderden miljoenen in Gerflor. Het was zijn grootste investering ooit.

Sinds het zich in 2004 losmaakte van BNP Paribas is Cobepa voor meer dan de helft in de handen van de familie de Spoelberch. Dat is een van de Belgische aandeelhoudersfamilies van de bierreus AB InBev. Naast de Spoelberchs hebben de Duitse farmafamilie Boehringer en telgen van het bankiersgeslacht Benjamin de Rothschild aandelen in de investeringsmaatschappij. Het Britse Caledonia Investments zit ook aan boord.