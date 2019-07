Conny Vandendriessche vergroot belang in House of HR

De medeoprichtster van de uitzendgroep ziet haar participatie stijgen naar 29 procent na een herfinanciering van bijna 1 miljard euro en een kapitaalvermindering.

Begin deze maand raakte via De Tijd al bekend dat House of HR, de Belgische uitzendgroep die onder meer Accent in België overkoepelt, werkte aan een herfinanciering en een kapitaalvermindering, om op die manier geld naar de aandeelhouders te laten vloeien. De dubbele operatie volgt op het mislukken van de verkoop van het bedrijf.

Dinsdag meldt House of HR in een persbericht dat met de herfinanciering maar liefst 970 miljoen euro gemoeid is. Dat bedrag valt uiteen in een lening van 550 miljoen euro over zeven jaar, een kaskrediet van 100 miljoen en de uitgifte van een obligatie ten belope van 320 miljoen euro. De hele operatie werd begeleid door JPMorgan en ING, met KBC en Société Générale als co-managers.

'De herfinanciering moet bestaande schulden aflossen, een kapitaalvermindering bij de aandeelhouders financieren en tegelijk voor de nodige flexibiliteit zorgen voor de toekomstige groeiplannen van de hr-groep', aldus het persbericht.

Lite

De lening van 550 miljoen is een zogeheten 'Covenant-lite'-lening, met weinig convenanten of met de financiers afgesproken voorwaarden en dus met weinig beperkingen. Daarnaast heeft House of HR een gesecuriseerde obligatie ter waarde van 320 miljoen euro uitgeschreven. De obligatie loopt ook over zeven jaar en belooft een rendement van 4,375 procent.

2 X Grote vraag De vraag naar House of HR-schuld was ruim tweemaal groter dan het aanbod.

Alles samen was de deal meer dan tweemaal overingetekend.

Het geld dient volgens CEO Rika Coppens onder meer voor de versnelde aflossing van een bestaande lening van 600 miljoen euro. Voorts dient het geld voor een kapitaalvermindering aan alle aandeelhouders, inclusief de meerderheidsaandeelhouder Naxicap Partners, het Franse investeringsfonds.

Groeiplannen

'Maar bovenal willen we met deze financieringsronde de nodige flexibiliteit creëren om onze sterke groeiplannen in de nabije toekomst te kunnen realiseren. Dankzij de kapitaalvermindering voor

onze aandeelhouders en de nieuwe financiering kunnen we met Naxicap ons strategisch groeiplan de komende drie tot vijf jaar uitvoeren’, aldus het persbericht.

De hele operatie heeft ook gevolgen voor het aandeelhouderschap. Conny Vandendriessche vergroot haar aandeel in de groep van 23 naar ongeveer 29 procent. Naxicap blijft meerderheidsaandeelhouder. Ongeveer 15 procent is in handen van een 200-tal managers van de groep. Die lijken hun belang eveneens op te drijven. Eerder was sprake van een participatie van 10 procent voor hen.