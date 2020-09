Consultant EY neemt Antwerpse fintechstart-up over

Het consultancybedrijf EY neemt de start-up Valitax over, een platform waarmee bedrijven hun btw-verwerking vergemakkelijken. Oprichter Danny Vermeiren wordt partner bij EY.

Ondernemingen kunnen met Valitax automatisch btw-berekeningen en belastingcodes valideren. Dat wordt gecombineerd met intuïtieve visualisering van de risico's en mogelijkheden die de tool ontdekt. Die werd ontwikkeld door Danny Vermeiren, die meer dan 20 jaar ervaring heeft in Europese btw.

Volgens EY is Valitax 'de eerste belastingstool die ontworpen werd volgens de principes en mechanismen van btw. Het instrument kan gemakkelijk geïmplementeerd worden en berekent de btw-behandeling van complexe transacties accuraat.' Daarbij worden lagen van btw-gerelateerde inhoud gecombineerd met een eigen berekeningsvolgorde.

De investering van EY past in de strategie van de consultant om meer in te zetten op de digitalisering van haar diensten. 'Onze prioriteit is onze cliënten toonaangevende tools en middelen aan te reiken om snelle veranderingen beter te anticiperen. De innovatie en expertise van Valitax versterkt onze mogelijkheden en ondersteuning van accounts', zegt Marc Joostens, verantwoordelijke vennoot van de BTW-afdeling EY België.