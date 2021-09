Consultants werven recordaantal mensen aan

De grote vier consultancybedrijven in België willen dit jaar meer dan 3.000 hooggeschoolden aanwerven. De grootste, Deloitte, neemt daarvan de helft voor zijn rekening. ‘Ook musicologen en historici zijn welkom.’

De oorlog om talent wordt bij de grote vier consultants op het scherp van de snee gevoerd. Deloitte, EY, PwC en KPMG zijn samen op zoek naar meer dan 3.000 hoogopgeleiden, zowel schoolverlaters als ervaren rotten. Ze krijgen concurrentie van de vele subtoppers in de sector, zoals Accenture, BDO, McKinsey, Bain & Company en Boston Consulting Group.

Deloitte groeit met bijna 5 procent Bij de meeste consultancybedrijven heeft de coronacrisis er niet bepaald zwaar ingehakt, blijkt uit hun groeicijfers over de voorbije twee jaren. Dat blijkt ook uit de resultaten die Deloitte België, het grootste consultancybedrijf van ons land, woensdag bekendmaakt. ‘We hebben het boekjaar eindigend in mei afgesloten met een omzet van 635 miljoen euro, bijna 5 procent meer dan het jaar ervoor’, zegt Piet Vandendriessche, de CEO van Deloitte. ‘We kenden alleen een kortstondige vertraging tijdens de maanden maart, april en mei 2020. De jaargroei kwam boven op de al hoge groei van 7,4 procent in het vorige boekjaar.’

Deloitte, de grootste van de big four in België, kondigt aan dat het 1.500 nieuwe medewerkers wil aantrekken, het hoogste aantal ooit voor de Belgische vestiging van de Britse mastodont. Gemiddeld nam het tussen 2016 en 2020 duizend nieuwe mensen per jaar aan. Van de 1.500 nieuwkomers, van wie er sinds juni al 470 zijn begonnen, zullen er 690 recht van de aulabanken komen. Deloitte heeft in België 5.100 medewerkers.

Digitale profielen

Terwijl de nieuwkomers vroeger vooral rechten- of economiestudies achter de rug hadden, wordt ook almaar meer gemikt op digitale profielen. Voor Deloitte gaat het om 25 procent van de aan te werven juniors. Bij EY, met 2.530 werknemers het tweede consultancybedrijf in België, gaat het om 120 profielen, op een totaal van 700 nieuwe medewerkers. ‘We zoeken bigdata-analisten, cyberveiligheidsexperts, technologierisicoadviseurs, ontwerpers van IT-infrastructuur, softwareontwikkelaars...' zegt Christophe Ballegeer, de communicatiedirecteur van EY.

De krapte verplicht de consultants hun blik te verbreden. Ook 'zachtere' profielen zijn welkom. ‘We hebben al musicologen, historici, sociologen en filologen Romaanse talen aangenomen', vult Vandendriessche aan. 'Onze universiteiten leveren breed gevormde mensen af. Dat is genoeg om te starten. Wij schaven hun technische kennis bij. Het kost meer moeite die afgestudeerden te overtuigen, omdat we bij hen niet zo bekend zijn, maar we voelen dat de interesse toeneemt. Ik verzet me trouwens tegen het idee dat het Vlaamse of Belgische onderwijs achteruitgaat. Het verbaast ons telkens weer hoeveel de vele 23-jarigen die bij ons beginnen in hun mars hebben.’

Ik verzet me tegen het idee dat het onderwijs achteruitgaat. Het verbaast ons telkens weer hoeveel de vele 23-jarigen die bij ons beginnen in hun mars hebben. Piet Vandendriessche CEO Deloitte België

Groot verloop

Consultants kennen als vanouds een groot verloop, tussen 15 en 20 procent per jaar. Dat verklaart waarom Deloitte 1.500 nieuwe medewerkers moet aannemen om een jaar later te eindigen met 450 extra medewerkers. Ook bij de andere bedrijven speelt dat effect. KPMG wil tot 2024 elk jaar 300 extra mensen aannemen - 1.200 in totaal - om tegen dan te evolueren van 1.600 naar 2.000 werknemers.

‘Bij jongere mensen is het verloop hoger, net als bij de consultancyafdeling’, zegt Yves Demaeght, hr-directeur bij KPMG. ‘Bij de digitale profielen ligt het verloop het hoogst, omdat we daar concurreren met veel andere sectoren. Het verloop is nog versterkt doordat mensen tijdens de coronaperiode hebben stilgestaan bij wat ze in hun leven en carrière willen.’

Het verloop is versterkt doordat mensen tijdens de coronaperiode hebben stilgestaan bij wat ze in hun leven en carrière willen. Yves Demaeght Hr-directeur bij KPMG

Consultants zijn het slachtoffer van hun eigen succes. In hun lijstje van troeven om mensen aan te trekken staat met stip de doorgedreven opleiding. ‘Door de focus op continu leren, zowel herscholing als bijscholing, worden we beschouwd als de beste businessschool ter wereld’, zegt Liesbet Vanderstappen, hr-directeur bij PwC België. Jonge consultants kunnen tonnen ervaring opdoen bij een brede waaier van bedrijven, waar ze een netwerk uitbouwen. Ook dat maakt de drempel voor een overstap laag.

‘We proberen het verloop te counteren door de band tussen de werknemer en de leidinggevende te verbeteren, onder meer met meer fysieke ontmoetingen’, zegt Demaeght. ‘We zijn ook minder strikt in de eisen die we stellen aan een loopbaan. Vroeger was het bijna ingebakken dat je om de zoveel jaar een stap verder en hoger moest staan. Nu mogen mensen zich meer in hun eigen tempo ontwikkelen.’

Vanderstappen noemt de ‘maatschappelijke impact’ van consultants en het gloednieuwe kantoorgebouw, langs de Brusselse ring, als bijkomende troeven. ‘Daarnaast bieden we een nieuw hybride werkmodel, waarmee onze mensen zelf hun werkpatroon kunnen bepalen en kunnen kiezen waar en wanneer ze werken.’