Contactcenters Yource in Nederlandse handen

Uitbouw

Yource is een van de Belgische topspelers in contactcenters. Het bedient klanten via zijn eigen contactcentra, detacheert personeel naar de klanten en rekruteert op vraag van klanten mensen die in hun contactcentra aan de slag gaan. IPG, in handen van ondernemer-investeerder Christian Dumolin, is de Belgische marktleider. De andere grote spelers zijn N-Allo (Engie), de combinatie Ikanbi-Harvest en Callexcell.