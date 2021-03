Corona legt productie Dovy Keukens week stil

Omdat een 25-tal werknemers besmet is met het coronavirus, besliste Donald Muylle, de zaakvoerder van Dovy Keukens, vrijdagochtend de productie een week stil te leggen. 'Het welzijn van onze mensen gaat voor.'

Wegens een corona-uitbraak onder de werknemers legt Donald Muylle, de zaakvoerder van Dovy Keukens, een week lang de productie in Roeselare stil. 'We hebben die beslissing vrijdagochtend genomen', zegt Muylle.

'In een paar dagen tijd telden we zo'n 25 besmettingen onder het personeel. Omdat het welzijn van onze werknemers voorop staat, zullen we een week lang niet produceren.'

Jonge kinderen

Op de productiesite in Roeselare werken 200 mensen, die nu allemaal thuiszitten. 'Waar de getroffen werknemers besmet zijn geraakt, weet ik niet', zegt Muylle. 'Het is wel frappant dat ze allemaal jonge kinderen hebben, die in het kleuter- of lager onderwijs zitten.'

Normaal worden dagelijks een 30-tal keukens gefabriceerd in Roeselare. 'Over het financiële verlies kan ik nog niets zeggen', zegt Muylle, die in Vlaanderen een cultheld werd door zelf prominent in reclamespotjes te figureren. 'Eerst maar eens zien wanneer we weer kunnen opstarten.'