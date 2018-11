De Croo waarschuwt Bpost 'bedrijf niet in gevaar te brengen'

Alexander De Croo heeft deze middag met de bonden en de directie van Bpost om de tafel gezeten naar aanleiding van de vijfdaagse staking bij het bedrijf. Daarbij heeft hij de directie duidelijk gemaakt dat zo snel mogelijk 'actie nodig is om de werkdruk haalbaar te maken en het chronisch personeelstekort op te lossen'. 'Er is op de vloer een probleem en dat moet zo snel mogelijk aangepakt worden.'

Tegelijk heeft hij de bonden en de directie gewaarschuwd 'om de zaken niet op de spits te drijven'. 'We zien nu al dat grote pakjesklanten weglopen. Als Bpost een sterk en succesvol postbedrijf wil zijn, moet het groeien in pakjes. Dat is de levenslijn van Bpost. Dat in gevaar brengen is het bedrijf in gevaar brengen.'