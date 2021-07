De Sutter betreurt ontslagvergoeding voor ex-Bpost-CEO Van Avermaet

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) dringt aan op bijkomende clausules in het contract van de nieuwe nog aan te stellen Bpost-baas.

Jean-Paul Van Avermaet werd in maart ontslagen als CEO van Bpost. Hij wordt verdacht van verboden prijsafspraken bij zijn vorige werkgever G4S en moet daarvoor in de VS voor de rechter verschijnen. Over het functioneren van Van Avermaet leefde al langer ongenoegen.

De Standaard schreef eerder deze week dat hij na zijn vertrek een half miljoen euro ontslagvergoeding opstreek. Bevoegd minister Petra De Sutter (Groen) bevestigde donderdag in de Kamer dat de ex-CEO een ontslagvergoeding kreeg. Dat gebeurde nadat Van Avermaet Bpost een dikke maand na zijn ontslag, op 19 april, had gedagvaard.

'Na rijp beraad en juridisch advies' heeft de toenmalige raad van bestuur van Bpost beslist een minnelijke schikking aan te gaan, die op 10 juni werd ondertekend, aldus De Sutter.

De raad deed dat 'om een rechtszaak af te sluiten en om het bedrijf, volgens hem, zo goed mogelijk te beschermen', zei De Sutter. Het was de bedoeling 'dat de nieuwe raad van bestuur en CEO daar niet langer door belast zouden worden'. De minister noemde de minnelijke schikking wel 'betreurenswaardig'. 'Elke dag geven duizenden postbodes en andere medewerkers het beste van zichzelf. Voor hen, en ook voor mij, heeft dit verhaal een bittere nasmaak.'

Clausules in contract

De nieuwe CEO is nog niet gevonden. Maar De Sutter dringt erop aan dat in het nieuwe contract clausules worden opgenomen om het bedrijf beter te beschermen. Dat kan door de CEO te laten verklaren dat er op het moment van de ondertekening van het contract geen onderzoeken of geschillen tegen hem of haar aanhangig zijn gemaakt, zei de minister.

Het headhunterkantoor dat mee een nieuwe postbaas zoekt - een ander dan dat betrokken was bij Van Avermaets aanstelling - is gevraagd de kandidaten grondig te screenen. Er is aangedrongen op een achtergrondcheck van de topkandidaten, 'om dit soort scenario's niet meer mee te maken'.