De Witte schrijft laatste hoofdstuk van rijkgevulde hr-carrière

Met de deal in wording lijkt Ivan De Witte een punt te zetten achter zijn dertig jaar lange carrière in de hr-sector.

Ivan De Witte staat op het punt in de herfst van zijn carrière nog één opmerkelijke deal te sluiten: de verkoop van zijn geesteskind Hudson (ex-De Witte & Morel) aan Randstad. Of het nu in de hr-branche is of in het voetbal: 'Ik wil iets neerzetten en het gevoel hebben dat het afgewerkt is.'

Toen Ivan De Witte drie jaar geleden de kans kreeg om zijn geesteskind, Hudson Belgium, terug te kopen van de Amerikaanse mastodont Hudson Global (het vroegere TMP), aarzelde hij niet. Hij legde er, samen met elf van zijn trouwe managers en het Vlaamse private-equityhuis Vectis, 24 miljoen euro voor op tafel.

De Oost-Vlaamse bedrijfspsycholoog en hr-specialist zat toen al in de herfst van zijn carrière, rijk gevuld, zowel sportief als professioneel. Hij had de eersteklasseclub AA Gent behoed voor het faillissement, een moderne voetbaltempel neergezet en voor het eerst in de geschiedenis van de Buffalo’s de landstitel behaald en de achtste finale van de Champions League bereikt.

Bio Ivan De Witte (74) Studeerde bedrijfspsychologie aan de Gentse universiteit en werd hr-directeur in de Gentse fabriek van ArcelorMittal (toen nog Sidmar). Richtte in 1982 samen met Maarten Morel, die hij kende van bij Sidmar, het rekruteringsbureau De Witte & Morel op. Verkocht het bedrijf in 1995 aan Ernst & Young. In 2001 ging het over naar TMP, dat twee jaar later werd opgesplitst in de jobsite Monster en de hr-consultant Hudson. Kocht in april 2018 Hudson België terug voor 24 miljoen euro. Het Nederlandse private-equityhuis Vectis heeft een minderheidsbelang. Was 15 jaar gastdocent aan de Vlerick Business School. Werd in 1999 voorzitter van het zieltogende KAA Gent. Samen met manager Michel Louwagie bracht hij de club naar de top van het Belgische voetbal.

Aan die rijkgevulde loopbaan nog een hoofdstuk toevoegen zag hij wel zitten. Dus zette hij in 2018 in New York zijn handtekening onder de terugkoop van het hr-bureau dat hij 17 jaar eerder onder de naam De Witte & Morel had verkocht. Op zijn 70-ste werd De Witte voorzitter en CEO van het rekruteringsbedrijf, dat in 2020 zo’n 275 medewerkers telde en 40 miljoen euro omzet draaide.

Hoelang hij het operationele beleid zou aansturen, daarop stond volgens De Witte geen termijn. ‘Ik wil wel in overleg met onze financiële investeerder Vectis (die 42% van de aandelen bezit, red.) het proces van mijn opvolging in gang duwen’, zei hij vorig jaar in De Tijd. ‘Dat is belangrijk. Ik heb Hudson opgericht in 1982, met twee man en een paardenkop. Het is een mooi bedrijf geworden. Ik wil dat niet verloren laten gaan.’

Senioren

Bang om te lang aan het roer te staan, was hij niet. De Witte: ‘Kijk naar de VS met politici als Nancy Pelosi of Joe Biden, ook relatief oudere mensen. Die zijn toch niet allemaal dom en onbekwaam? Ze zijn fit en gezond. Het lijkt wel alsof in Europa een soort lijn is getrokken: op 65 jaar ben je oud en afgeschreven.’

Dezelfde mening is hij toegedaan over AA Gent, waar hij al 21 jaar de voorzittersplak zwaait. ‘Ik wil iets realiseren’, zei hij toen. ‘Niet voor de roem of de erkenning. Ik wil iets neerzetten en het gevoel hebben dat het afgewerkt is. Zoals ze in de VS zeggen: it’s your legacy. Je moet die legacy dan wel kunnen doorgeven, of ze is niet volbracht.’ Die zal nu wel volbracht zijn als er een deal met Randstad uit de bus komt, amper drie jaar nadat De Witte het bedrijf had teruggekocht.

Ik kan iets heel lang laten sudderen. Tot het mensen zelfs op de zenuwen gaat werken. Il faut donner le temps au temps. De tijd toont je de juiste weg. Ivan De Witte CEO Hudson België, voorzitter AA Gent

De rekruteringsbranche is in volle (r)evolutie, en dat speelt ongetwijfeld mee. Er is nood aan innovatie. Met bots en artificiële intelligentie worden delen van het wervings- en coachingproces gedigitaliseerd, en die ontwikkeling vergt forse investeringen.

Met de deal in wording lijkt De Witte een definitief eindpunt te zetten achter zijn dertig jaar lange carrière in de hr-sector. Of er straks ook een einde komt aan die andere carrière van hem, bij AA Gent, waar hij al sinds 1999 samen met manager Michel Louwagie de cockpit deelt, blijft onduidelijk.