De dood doet het digitaal

In onze buurlanden heeft de digitale disruptie al volop toegeslagen in de begrafenissector. Wie dat wil, regelt een complete uitvaart online, tegen bodemprijzen. Ook in ons land beweegt een en ander, maar trager.

De consumentenorganisatie Test Aankoop ondervroeg pas nog zo’n 850 landgenoten die recent een dierbare hadden verloren en kon optekenen dat de Belg meestal erg tevreden is over de dienstverlening en de infrastructuur van zijn begrafenisondernemer. Het enige minpuntje: de druk die men voelde om te kiezen voor duurdere producten en diensten. Een gemiddelde begrafenis in België kost dan ook zo’n 5.000 euro. In 1979 was dat ongeveer 1.250 euro. De prijs verviervoudigde dus over veertig jaar, inflatie inbegrepen. Bij een kwart van de begrafenissen loopt de factuur vandaag zelfs op tot meer dan 6.000 euro.

De vaststelling dat een begrafenis een behoorlijk duur ritueel is, heeft overal in Europa entrepreneurs aan het denken gezet: is deze sector niet rijp voor een stevige disruptie? Kan zo’n begrafenis niet goedkoper, door bijvoorbeeld meer digitaal te werken of zaken als rouwbrieven en koffietafels achterwege te laten? Of gewoonweg door te beknibbelen op de marges? Het is ook een branche waarin het niet zo eenvoudig is om rond te shoppen en te vergelijken, veel nabestaanden hebben daar trouwens geen zin in.

Poolse kisten

In Nederland zijn al verschillende bedrijven in deze markt actief met namen als Budgetuitvaart, Uitvaart De Eenvoud, Uitvaartdiscount en Uitvaart Compact. Die laatste was ook een tijdje in België aanwezig, maar heeft zich ondertussen weer op de thuismarkt teruggeplooid.

Geïnteresseerden kunnen via de web-site van Uitvaart Compact een begrafenis bestellen die dan door een lokale begrafenisondernemer wordt uitgevoerd. Het bedrijf richt zich naar eigen zeggen specifiek op mensen die een goedkope uitvaart willen zonder franjes, omdat ze het financieel lastig hebben of omdat ze er geen belang aan hechten.

Bij Basis is er geen bloemversiering, geen mogelijkheid om bij de teraardebestelling aanwezig te zijn en zelfs geen afscheidsmoment in het uitvaartcentrum of thuis.

Er zijn bij Uitvaart Compact twee formules: Basis en Essentie. Bij Basis is er geen bloemversiering, geen mogelijkheid om bij de teraardebestelling aanwezig te zijn en zelfs geen afscheidsmoment in het uitvaartcentrum of thuis. De overledene wordt opgehaald, naar het mortuarium gebracht en krijgt een graf met gedenkteken, dat is het ongeveer. Prijskaartje: 1.800 euro als u belt of 1.725 euro als u alles online regelt. Ook crematies zijn mogelijk via Uitvaart Compact, daar beginnen de prijzen bij 1.275 euro.

Niet alleen de digitale aanpak bespaart kosten, ook het gebruikte materiaal is basic. De oprichter van Crematie-Eenvoud bestelt zijn doodskisten bijvoorbeeld en masse in Polen tegen 50 euro per stuk. ‘Misschien ben ik te simpel, hoor, maar die doodskist gaat dus gewoon het vuur in’, zegt hij daarover in De Volkskrant.

Budgetuitvaart

Ook in Vlaanderen beweegt wel iets, maar het blijft voorlopig een stuk beperkter. Er is bijvoorbeeld Willon.be, een site waarop u zelf uw uitvaart kunt regelen en al uw wensen rond de begrafenis kunt ingeven. Die site staat nog wel online, al is ze al jaren niet meer geüpdatet en de beheerder reageerde niet op onze mails en telefoontjes.

Bij Budget zijn wel een kist, dragers en een uitvaartleider en een begrafenisauto voorzien, maar geen drukwerk. De uitvaarten worden gehouden op de tijdstippen die Budgetuitvaart zelf bepaalt en nooit op zaterdag.

Budgetuitvaart.be is dan weer een initiatief van verschillende begrafenisondernemers uit de provincie Antwerpen. Ook hier wordt met pakketten gewerkt (Budget, Budget-plus, Simplicity). Bij Budget zijn wel een kist, dragers en een uitvaartleider en een begrafenisauto voorzien, maar geen drukwerk. De uitvaarten worden gehouden op de tijdstippen die Budgetuitvaart zelf bepaalt en nooit op zaterdag. Die dag is voorbehouden voor de ‘gewone’ klanten. Prijs voor het Budget-pakket: 2.450 euro.

In de regio Gent opereert Basisuitvaart.be, dat werd opgezet door een lokale begrafenisondernemer. Een begrafenis kan er al vanaf 755 euro. Daarvoor krijgt de overledene een ‘basismodel’ voor de lijkkist en een lijkwagen met chauffeur. Hij of zij wordt begraven in een zandgraf en met een houten grafkruis. De familie zorgt zelf voor dragers en er is geen plechtigheid voorzien.

Digitaal bloemetje

Een niche uit de digitale begrafenissector die wel aansloeg in ons land, zijn de online rouwregisters, zoals InMemoriam.be (eigendom van de mediagroep Mediahuis) of Ingedachten.be (een initiatief van de uitvaartverzekeraar DELA) of TillAlways. Ook heel wat lokale uitvaartbedrijven hebben zo’n site opgezet voor hun klanten.

InMemoriam werkt met drie pakketten: Basic, Premium en Unlimited. De nabestaanden kunnen er foto’s en video’s uploaden van de overledene of een ‘digitaal bloemetje’ planten. Bij Premium en Unlimited bestaat daarnaast de mogelijkheid om een biografie of tekst te plaatsen en een rouwregister waar andere bezoekers een woordje kunnen achterlaten. Bij Premium verdwijnen al die extra’s wel na twee maanden. Bij Unlimited blijven ze voor eeuwig staan (of toch zo lang de site in de lucht blijft). Prijskaartje voor een Basic-pakket: net geen 15 euro. Premium kost bijna 35 euro, voor het Unlimited-pakket betaalt u 121 euro.

Trager in Vlaanderen

Belgen hechten veel meer dan Nederlanders belang aan het persoonlijke contact met de begrafenis- ondernemer. Thomas Heiremans Woordvoerder Uitvaartunie.Vlaanderen

Dat de vaderlandse uitvaartsector, zeker in vergelijking met het buitenland, nog een hele weg heeft af te leggen wat digitalisering betreft, erkent ook de beroepsvereniging Uitvaartunie.Vlaanderen. ‘Het beweegt zeker trager dan in de ons omringende landen’, zegt woordvoerder Thomas Heiremans. ‘Er zijn wel initiatieven, maar de Belg is gewoon een ander soort consument dan pakweg de Nederlander. Wij willen nog veel meer het persoonlijke contact met de begrafenisondernemer. Nu goed, de hele sector kan nog sterk verder professionaliseren, dus uiteindelijk zullen we waarschijnlijk volgen. Je mag daar alleen niet te snel in gaan, anders bruuskeer je je klanten.’

Een ander verschil met het buitenland is dat de uitvaartsector daar al veel meer geconsolideerd is, zegt Heiremans. ‘Voor de vele kleine familiebedrijven in ons land zijn die investeringen in digitaal gewoon te duur. Een grote groep kan dat veel makkelijker dragen. Vergeet ook niet: jongeren verwachten misschien dat we volop de kaart van het digitale trekken, maar de meeste mensen die we begraven, zijn nog altijd zeventigers, tachtigers en negentigers. Die staan er veel minder om te springen.’