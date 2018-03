De man die in elk hotel de lakens checkt

In vijfsterrenhotels slaap je vaak tussen lakens die gewassen, gestreken en geplooid zijn met machines van Lapauw International. Topman Philippe D’heygere is dé netwerktijger van de Belgische ondernemersdelegatie in Canada. ‘Handelsmissies, ik ben grote fan.’

van onze verslaggever in Ottawa

Ottawa, dinsdag 8 uur. Dag twee van het Belgische staatsbezoek aan Canada. Philippe D’heygere ziet Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) moeizaam overeind komen van de ontbijttafel.

De dag ervoor bleef Vervoort nog onder zeil met een lumbago. ‘Je moet er veel ijs op leggen, Rudi, en vraag een stok om mee te lopen. Pak wat pijnstillers en probeer te bewegen. Bijt op je tanden. Het is de enige manier om het op te lossen’, luidt het. ‘Merci pour la consultation, Philippe’, grimast Vervoort.

D’heygere, een flukse zestiger, heeft zelf ook een zwakke rug.

Lapauw Producent van industriële was-, strijk- en plooimachines.

Sinds 2010 in handen van ondernemer Philippe D’heygere.

De omzet gat dit jaar in de richting van 30 miljoen euro.

200 personeelsleden, van wie 100 in België.

Klanten zijn luxehotels, industriële wasserijen en ziekenhuizen.

Wasmachines van Lapauw hebben een capaciteit van 60 kilo tot 3 ton per uur. De jongste generatie strijkmachine kan tot 1.600 kingsize lakens per uur aan.

‘Gruwelijk veel pijn doet het, zo’n lumbago. Ik ben een paar keer op handen en voeten van mijn hotelkamer naar het vliegtuig gekropen. Kan gebeuren als je gemiddeld 200 dagen per jaar in het buitenland zit. Nu is dat wat gezakt tot 150, maar het blijft een hoog tempo. Vliegtuig in, vliegtuig uit, op mijn leeftijd is de jetlag moordend. Maar stoppen? No way. Ik heb acht jaar geleden, op mijn 55ste, wanneer de meesten aan brugpensioen denken, nog een bedrijf overgenomen. Schrijf maar op. Ik ben nog lang niet klaar.’

Op dag één banjerde D’heygere misnoegd door de hotellobby. Het hotel Fairmont in Ottawa, waar de delegatie verblijft, is geen klant van Lapauw. D’heygere vouwt een servet op tafel open.

‘Allez, je moet dat hier een keer zien, die strepen en al, een ramp. En die lakens op de hotelkamers. Mannekes, ik zag direct dat dat niet met onze machines is gedaan. Ik heb meteen een gesprek geregeld met de laundry manager van het hotel. Ze hebben hun was uitbesteed aan een grote wasserij, die geen klant is bij ons. (knipoogt) Dan krijg je dat, hé.’

Het is D’heygere ten voeten uit. De man is een aanjager, die praat als een mitraillette. Zijn palmares als ondernemer is rijk gevuld.

De Menenaar verkocht ruim 25 jaar geleden het familiale tabaksbedrijf aan streekgenoot Guido Vandermarliere. Daarna bouwde hij de kleine rekkenbouwer Stowe in Dottenijs uit tot een serieuze speler met een omzet van 100 miljoen euro. Begin jaren 2000 verkocht hij Stowe aan het Zwitserse Kardex.

Jaren beperkte hij zich tot de rol van investeerder, tot hij in 2010 opdook als koper van de producent van industriële wasmachines Lapauw. Die lag op apegapen door onenigheid tussen de familiale aandeelhouders, de derde generatie Lapauw.

Op de eerste rij met de prins

In de Belgische delegatie wordt hij omschreven als ‘de man die er altijd bij is op missie’. Media-optredens doet hij zelden, in Ottawa maakt hij een zeldzame uitzondering voor De Tijd.

‘Koninklijke staatsbezoeken, prinselijke en regionale economische missies, ik ben lang geleden de tel kwijtgeraakt hoeveel ik er mee gedaan heb. Tientallen. De allereerste was in 1992, met toen nog prins Albert, de latere koning, naar China.'

'Ik kocht een first class-ticket. Ik zat op de eerste rij met Albert, die mij kende omdat hij Stowe al eens bezocht had, en de vrouw van de Franse ex-president Valéry Giscard d’Estaing. Ik heb nog op die vlucht een deal gesloten met John Goossens om rekken te leveren aan Sjanghai Bell. (grijnst) Die missie gaf mij, als kleine garnaal, directe toegang tot de grootste spelers van de Belgische economie. Dankzij de contacten van Bert De Graeve heb ik een Stowe-vestiging kunnen openen in Sjanghai. Ik was de eerste westerling die geen joint venture hoefde te sluiten met een Chinees.’

Het is veel te horen bij de ondernemers in Canada: bij missies is netwerken onder Belgen is even belangrijk als het afspeuren van de lokale markt.

‘Missies zijn wel veel veranderd. Vroeger was het een besloten kring van een paar tientallen ondernemers. Nu is het gezelschap zo groot dat er amper nog overzicht is. De directe toegang is er een pak minder door geworden. Vroeger was er nog plek voor de ondernemers om aan te zitten bij de officiële diners, nu zitten vooral politici aan tafel.'

'Ik ga zelf alleen nog mee als er concreet iets te rapen valt. In Canada hebben we grote klanten. Ik ga een jaar op voorhand zelf op prospectie om de missie grondig voor te bereiden, potentiële klanten te zien en de markt te besnuffelen. En op missie probeer ik toch altijd de ministers van Toerisme en Gezondheidszorg te zien, om te weten wie de nieuwe hotels en ziekenhuizen gaat bouwen en waar dat zal gebeuren.’

Instekers en wastunnels

Met Lapauw bouwt hij naar eigen zeggen de Rolls-Royces en Bentleys van de industriële wasmachines. Bijna acht jaar na de overname is de omzet ruim verdubbeld van 9 tot 20 miljoen euro. Dit jaar gaat het in de richting van 30 miljoen.

Schermvullende weergave ©BELGA

Lapauw International levert machines van Alaska tot Australië, en van Zuid-Korea tot Peru. ‘In Noord-Korea verkopen we niet, omdat het niet mag. Met Iran zijn we bezig.’

Lapauw bouwt ecologische was-, strijk- en opplooimachines voor hotels, ziekenhuizen, cruiseboten, slaaptreinen en gevangenissen. Daarnaast maakt het instekers: machines die wasgoed met grote snelheid automatisch op de strijkmachine leggen, om te vermijden dat het scheeftrekt.

Een andere machine strijkt werkkledij van brandweerlui, ziekenhuispersoneel en mensen uit de farmaindustrie. ‘We maken zelfs machines om ziekenhuistrolleys en -bedden te desinfecteren en te steriliseren. Elke machine wordt op maat gemaakt. Daarom verkopen we er elk jaar maar een honderdtal.’

Sinds eind vorig jaar heeft Lapauw er een nieuwe optie bij. Het kocht een concurrent in Bangkok met 3 miljoen omzet die wastunnels bouwt. D’heygere haalt er een bedrijfsfilmpje bij. Hij toont een blikken worst die tot 20 meter lang kan zijn, waar wasgoed gewassen, geperst en gestreken uitkomt. Hij opende ook een nieuw filiaal in Tsjechië, waar Lapauw onderdelen maakt voor de assemblage in de Belgische fabriek.

‘In België zit ik aan mijn limiet. 12 miljoen euro omzet is de maximale productie. Ik vind ook geen volk meer in België, waar nog 100 van mijn bijna 200 mensen zitten. Elke arbeider die met pensioen gaat, wordt vervangen door een ingenieur. De groei zal dus voornamelijk van Thailand en Tsjechië komen, terwijl vooral onderzoek en ontwikkeling in België blijft.'

'Mijn dochter en schoonzoon vertrekken in augustus naar Thailand om er de fabriek te leiden. Vandaaruit kunnen we heel Azië bedienen, zonder importtarieven. En als Trump volhardt in zijn protectionistische plannen openen we in de VS. Handelsmuren zijn er om te slopen.’

Door de overname in Thailand kan Lapauw nu ook nieuwe wasserijen volledig inrichten met Lapauw-machines. Dat heeft weinig te maken met de wasserette om de hoek. De wasmachines van Lapauw wegen gemakkelijk 300 kilo en hebben een capaciteit van 60 kilo tot drie ton per uur. De jongste generatie strijkmachines kan tot 1.600 kingsize beddenlakens per uur aan. Dat is er een elke twee seconden. De kostprijs schommelt tussen een half miljoen en 2 miljoen euro.

De belangrijkste klanten zijn de grootste luxehotelketens, van Meridien, Ritz Carlton, Taj, Oberoi tot Hilton en Shangri La, industriële wasserijen, en ook steeds meer ziekenhuizen.

‘We hebben een groot ziekenhuis in Sjanghai, de Burj Khalifa in Dubai en een resort met 7.000 hotelbedden in het Chinese Zhuhai als klant. Het was onlangs wereldnieuws toen de Saoedische kroonprins een aantal prinsen van de koninklijke familie opsloot in de Ritz Carlton van Riyad. (droog) De lakens waarop ze daar sliepen, kwamen uit onze machines.’

Grootste merknaam

Met Lapauw kocht D’heygere een glorierijke naam in verval.

‘Laatst ben ik in Buenos Aires op een Lapauw-machine uit de jaren zestig gestoten, het geboortejaar van mijn vrouw om precies te zijn. Ze werd nog gewoon gebruikt in een lokale wasserij. Af en toe moesten ze eens een groot tandwiel vervangen. That’s it. Oprichter Kamiel Lapauw was een technisch genie. Onze twee grootste buitenlandse concurrenten zijn dan wel groter, maar door dat verleden is Lapauw de grootste merknaam.’

‘We gaan er prat op dat alles nog in huis gebeurt. Alleen motoren, pompen, ventilatoren en elektronica zoals de beeldschermen worden besteld bij grote industriële groepen zoals Siemens. Maar de Lapauw-machines zijn volledig ons werk en onze technologie, patenten incluis, zoals systemen voor warmterecuperatie die bedrijven een pak energiekosten besparen.’

Schermvullende weergave ©BELGA

‘Kijk.’ D’heygere grijpt naar zijn smartphone. ‘Vannacht kreeg ik een mail uit Frankrijk dat er problemen waren met een machine. Onze technici waren al op weg om het op te lossen.’

Waarop D’heygere helemaal losgaat: ‘Onze klanten kunnen reserveonderdelen rechtstreeks in eigen land van de leverancier kopen. Dat doet de concurrentie allemaal niet. Zij verplichten klanten onderdelen bij hen te kopen of op voorraad te houden, wat veel duurder is.’

Waarom Lapauw zo fors groeit? ‘Lapauw was een klassiek ingenieursbedrijf, dat de boîte onvoldoende verkocht. Ik heb een nieuw verkoopkanaal geopend in Tsjechië, naast dat in Frankrijk. Brazilië, de VS, Thailand, Sjanghai en Hongkong volgden, met 14 verkopers die hun regio doorkruisen. Dat is één.’

‘Twee is meteen de reden waarom ik Lapauw gekocht heb. Er is een enorme bevolkingsgroei bezig, van 7 miljard nu tot 10 miljard tegen 2050. Die mensen, van wie een steeds groter deel middenklasse, moeten niet alleen drinken en eten, maar ook slapen en verzorgd worden. Door de nieuwe rijkdom in wat wij de groeilanden noemen, China en India op kop, zijn het toerisme en de gezondheidszorg booming business. Nu zie je overal Chinese toeristen. En in Afrika wint deftige gezondheidszorg snel aan belang. Ik denk dat ik in de juiste sector zit.’ (lachje)

Prinses Astrid

Als het over België gaat, klink D’heygere minder optimistisch. Zijn anekdotes en uitleg worden flink doorspekt met prikjes naar de Belgische politiek en arbeidsmarkt.

‘Een minister die zegt dat je moet thuisblijven als het slecht weer is, de affaires van de PS in Brussel, de gordel van logistieke centra voor e-commerce net over de grens en niets bij ons. Pff. Ik mis richting. Drive. Goesting. Een beetje met overuren werken is al een probleem.’

‘Maar ik ben een positivo. Het goede nieuws is dat het uitstekend gesteld is met ondernemend Vlaanderen. Ik zat gisteravond aan tafel met een zestal bedrijfsleiders. Je mond valt werkelijk open als je hoort wat bij ons allemaal gebeurt, van klassieke industrie tot hoge technologie. Neem Trotec uit Veurne. Die recycleren afgedankt voedsel tot veevoer. Ze halen bijvoorbeeld het papier van een Kinder Surprise, halen het speelgoedje eruit en verwerken de chocolade. Fan-tas-tisch.’

D’heygere neemt een laatste slok thee. En wrijft vermoeid in zijn ogen.

‘Weet u, tijdens een receptie in India vertelde ik prinses Astrid een paar jaar geleden dat beneden in het gigantische Grand Chola Hotel in Chennai mijn strijkmachines stonden. Ze wilde meteen in de kelder gaan kijken. Tijdens een volgende missie in Vancouver werd ze ontvangen door de hotelmanager. Weet je wat ze vroeg? Sir, do you have Lapauw ironers from the company of this gentleman? Of course, your highness, what else, was zijn antwoord. Handelsmissies. Ik ben grote fan.’

Schermvullende weergave ©BELGA