Deliveroo-koeriers dreigen belasting te moeten betalen

Het maaltijdleveringsplatform Deliveroo laat zijn koeriers onbelast bijverdienen onder het gunstregime van de deeleconomie. Maar de fiscus oordeelt dat het bedrijf de voorwaarden niet naleeft.

Ruim 2.000 koeriers voor het maaltijdleveringsplatform Deliveroo dreigen alsnog belastingen te moeten betalen voor hun inkomsten uit 2018. Deliveroo zelf oordeelt dat de koeriers onder het gunstregime voor de deeleconomie vallen, maar de fiscus volgt die redenering niet langer. In een brief aan Deliveroo laat de FOD Financiën weten dat het bedrijf niet voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden. Dat schrijft Le Soir en werd bevestigd aan onze redactie.

Deliveroo verkreeg begin 2018 erkenning als deelplatform, zodat zijn koeriers konden profiteren van het fiscaal interessante statuut. Wie diensten aanlevert via een erkend deelplatform mag jaarlijks tot 6.250 euro onbelast bijverdienen.

Overeenkomst

De voorwaarde is dat er een overeenkomst bestaat tussen twee particulieren voor de handel in diensten. De fiscus oordeelt dat het platform niet voldoet aan die voorwaarde. Wie via Deliveroo een maaltijd bestelt bij een restaurant uit de buurt, gaat geen overeenkomst aan met de fietskoerier die de maaltijd aan huis levert. Het gaat dus niet om de uitwisseling van diensten tussen particulieren, is de analyse van de fiscus.

Al op 21 december stuurde de FOD Financiën een aanmaning naar Deliveroo, maar het bedrijf gaat vooralsnog niet in op de vraag om de koeriers als gewone werknemers personenbelasting te laten betalen. Ondertussen nadert de deadline voor de belastingaangifte van 2018 en is het niet duidelijk hoe het verder moet. Voor de koeriers, veelal studenten of ongeschoolde jongeren die elders moeilijk aan de bak geraken, zou het een serieuze streep door de rekening zijn als ze hun belastingvrijstelling verliezen.

'Gesprekken met fiscus lopen'

Deliveroo laat in een persbericht weten dat de gesprekken met de fiscus over het fiscaal statuut van de koeriers nog lopen. Volgens Deliveroo heeft de fiscus niet gevraagd te stoppen met het gebruik van het regime van de deeleconomie. ‘Dit is een kwestie die alle platforms aangaat en in het bijzonder alle platformwerkers’, klinkt het. ‘Een andere interpretatie zou een omkering betekenen vanuit de overheid.’

Deliveroo is niet de enige maaltijdleverancier op de lijst van erkende deelplatformen. Ook concurrent UberEats behoort daartoe, net als bijvoorbeeld de klusjesplatformen ListMinut en Helpper, het Bijlesbureau of de pakjesleverancier Parcify. Op de vraag of ook koeriers van UberEats hun belastingvrijstelling dreigen te verliezen, kon een woordvoerder van de FOD Financiën door het beroepsgeheim niet ingaan. ‘Over individuele gevallen spreken wij ons nooit uit’, zegt hij.