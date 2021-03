Deliveroo tempert beursambities

Na weerstand van belangrijke investeerders stelt Deliveroo de ambities waarmee het woensdag naar de Londense beurs wil trekken bij. De waarde van het aandeel leunt aan tegen de onderkant van de vooropgestelde prijsvork.

De Britse maaltijdkoerierdienst Deliveroo heeft zijn ambities voor de beursgang wat getemperd. Het aandeel zal naar de beurs gaan met een waarde van 3,90 tot 4,10 pond, kondigde het bedrijf maandag aan. Dat is de onderkant van de eerder aangekondigde prijsvork. Vorige week was een vork naar voren geschoven van 3,90 tot 4,60 pond, wat overeenkwam met een maximale bedrijfswaarde van 8,8 miljard pond (10,3 miljard euro). De nieuwe prijsvork komt overeen met een waarde van 7,6 tot 7,85 miljard pond.

'Deliveroo heeft van instellingen wereldwijd een zeer grote vraag gekregen, maar rekening houdend met de volatiele marktomstandigheden heeft het ervoor gekozen verantwoordelijkheid te tonen bij de prijszetting', zegt een woordvoerder. Ondanks de getemperde verwachting, zal de beursgang van Deliveroo toch de grootste operatie zijn op de beurs van Londen sinds 2011.

Twijfel bij investeerders

De voorbije dagen maakten enkele institutionele investeerders bekend dat ze geen aandelen zouden kopen, omdat ze zich ongemakkelijk voelen bij het statuut van de koeriers. Anders dan bij Takeaway.com, maar net als bij Uber Eats, zijn de koeriers van Deliveroo zelfstandigen. Ze hebben geen vast loon en genieten geen sociale zekerheid.

Daardoor wordt Deliveroo geplaagd door het beeld dat het zijn koeriers niet fair behandelt. In België spreekt een rechter zich dit najaar uit over de vraag of de koeriers op de loonlijst van Deliveroo moeten staan. In verschillende landen zijn koeriers van plan te staken rond het tijdstip van de beursgang.

Niet alleen over het sociaal statuut van het personeel heerst commotie. Legal & General Investment Management (LGIM), de grootste Britse fondsenbeheerder, zei dat hij wellicht niet deelneemt aan de beursgang door de aandelenstructuur. Een eerste soort aandelen levert aandeelhouders één stem per aandeel op. De tweede - exclusief bestemd voor topman Will Shu - 20 stemmen. De top van het bedrijf heeft dus veel meer zeggenschap bij stemmingen dan de andere aandeelhouders. Zo wil het bedrijf 'continuïteit garanderen na de beursgang'. Drie jaar na de notering veranderen die aandelen in 'gewone' aandelen.

Nog niet winstgevend

Bovendien maakt Deliveroo nog geen winst, wat de Britse beheerders M&G, Aberdeen Standard Investments en Aviva Investors weigerachtig maakt. 'We willen investeren in bedrijven die niet alleen winstgevend zijn, maar ook duurzaam', klonk het in Financial Times.

+54% omzetgroei De omzet van Deliveroo groeide in 2020 met 54 procent tot 1,2 miljard pond. Maar door de hoge investeringen vertaalt zich dat nog niet in winst.