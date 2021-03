Deliveroo wil 1 miljard pond ophalen bij beursgang

De Britse maaltijdbezorger Deliveroo wil bij zijn beursgang in Londen het kapitaal met 1 miljard pond (bijna 1,2 miljard euro) verhogen. Dat heeft Deliveroo maandag bevestigd.

De beursgang die Deliveroo vorige week aankondigde moet de Britse koerier 1 miljard pond opleveren. De beursgang wordt in de loop van april verwacht, na een absoluut recordjaar voor het bedrijf. Door het coronavirus was de horeca in veel landen gesloten, waardoor restaurants en consumenten aangewezen waren op platformen als Deliveroo en zijn concurrenten Uber Eats en Just Eat Takeaway.com. De 6 miljoen Deliveroo-gebruikers bestelden in 2020 voor 4,1 miljard pond gerechten, 64,3 procent meer dan in 2019.

Er komen twee soorten Deliveroo-aandelen, waarbij de oprichters meer zeggenschap hebben bij stemmingen dan andere aandeelhouders.

Behalve 1 miljard pond aan nieuwe aandelen zullen er ook bestaande aandelen van de huidige aandeelhouders worden aangeboden, zegt Deliveroo. Wie dat zijn, zegt het bedrijf nog niet. De Amerikaanse internetwinkel Amazon heeft een belang van 16 procent in het Londense bedrijf.

Ook het Belgische durffonds Hummingbird is aandeelhouder en bezit minder dan drie procent van de aandelen. Hummingbird investeerde zes jaar terug voor het eerst in Deliveroo. De Londense maaltijdleverancier werd toen nog op zo'n 100 miljoen dollar gewaardeerd. Bij de jongste financieringsronde in januari werd Deliveroo door investeerders gewaardeerd op meer dan 7 miljard dollar.

De maaltijdbezorger bevestigde dat er twee soorten aandelen komen, waarbij de oprichters meer zeggenschap hebben bij stemmingen dan andere aandeelhouders. Zo wil het bedrijf continuïteit garanderen na de beursgang. Drie jaar na de notering veranderen die aandelen in 'gewone' aandelen.

Verlies

Ondanks het succes slaagt de maaltijdkoerier er nog niet in winst te maken. Per bestelling neemt Deliveroo een commissie op het bedrag dat de klant betaalt. Dat leverde 1,2 miljard pond omzet op, 54 procent meer dan in 2019. Deliveroo zegt dat het veel moet investeren in marketing en technologie, waardoor de verkoopgroei niet automatisch winst betekent. Het kon het verlies wel temperen: het brutoresultaat (ebitda) kromp van 231 miljoen pond naar 9,6 miljoen pond.

7 miljard dollar waardering Deliveroo werd bij een financieringsronde in januari door investeerders gewaardeerd op meer dan 7 miljard dollar.

Het bedrijf hoopt te profiteren van een gunstig klimaat voor takeawaydiensten, en volgt het voorbeeld van Doordash, dat in december naar de beurs trok. Ondanks de stevige introductieprijs van 102 dollar spurtte de Amerikaanse maaltijdbezorger DoorDash bij zijn beursdebuut 78 procent hoger.