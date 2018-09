Deloitte schept duizend jobs

De consultancygroep Deloitte België is in het huidige boekjaar van plan duizend nieuwe werknemers aan te trekken.

De vraag naar bedrijfsadvies blijft fors groeien, zo is af te leiden uit de jaarcijfers van Deloitte België. De audit- en consultinggroep zag in het recentste boekjaar (tot eind mei) de omzet met 6 procent stijgen, tot 510 miljoen euro. Dat is onder meer te danken aan de sterke groei die wordt bereikt door de afdelingen cybersecurity, fusies en overnames en de teams die digitale transformatieprocessen begeleiden.