Deminor verdient miljoenen met schadeclaims

Deminor, het Belgische advieskantoor voor gedupeerde beleggers, groeit als nooit tevoren. Een blik in de achterkeuken leert dat de groep een Europese winstkampioen is. ‘We zijn al lang niet meer de luis in de pels van het establishment.’

Tien jaar na de financiële crisis is Deminor, het Belgische platform voor gedupeerde beleggers, uitgegroeid tot een Europese geldmachine. Niet alleen door geruchtmakende rechtszaken zoals tegen Fortis, Lehman Brothers, Madoff, Parmalat en Volkswagen, maar ook door in alle stilte tussen te komen bij aandeelhoudersruzies en opvolgingskwesties.

380 miljoen Sinds zijn oprichting in 2008 wist Deminor al 380 miljoen euro te recupereren voor gedupeerde beleggers.

De eerste tak, die van de juridische claims, was vorig jaar goed voor een omzet van 10 miljoen euro, een vertienvoudiging in amper tien jaar tijd, waarbij de nettowinst afklokte op 3 miljoen euro. ‘Sinds onze opstart in 2008 konden we zo’n 380 miljoen euro terugvorderen van de schade die grote institutionele investeerders en kleine beleggers bij beursgenoteerde bedrijven hebben opgelopen’, zegt Erik Bomans (50), de topman van Deminor Recovery Services (DRS). ‘Vijftien van de achttien dossiers werden met succes afgerond. Een slaagpercentage van 83 procent.’

Dat legde de groep, die niet alleen in 13 Europese landen actief is maar ook in Japan, Azië en Latijns-Amerika, geen windeieren. ‘Gemiddeld 40 procent van wat onze klanten als schadevergoeding bij de rechter vroegen, kregen ze uitgekeerd’, zegt Bomans. ‘Daarop vragen wij een commissie van 15 tot 35 procent. Dat lijkt hoog, maar is volgens ons gerechtvaardigd, want wij nemen het risico. Ons zakenmodel komt erop neer dat we alle kosten voorfinancieren, dus ook de gerechtskosten en de uitgaven voor advocaten, financieel experts en consultants. Dat gebeurt op een ‘no cure, no pay’-basis. Enkel als de zaak geld oplevert, hebben we recht op een vergoeding.’

Gemiddeld vijf jaar

Bij Deminor neemt de afwikkeling van een dossier gemiddeld vijf jaar in beslag. Dat voorfinancieren kost geld. ‘We hebben er nu twaalf in de pijplijn zitten en daarin 5,3 miljoen euro geïnvesteerd. Dat is een groot bedrag. Maar we denken dat die dossiers ook 79 miljoen euro inkomsten zullen opleveren. Dat is een inschatting, het eindresultaat kan lager liggen. Maar naarmate onze portefeuille uitbreidt en diverser wordt, en naarmate onze trackrecord bevestigd wordt, zal die inschatting steeds beter overeenkomen met de realiteit.’

De uitdaging is groeien zonder in ademnood te komen. Om extra middelen te vinden, doet Deminor een beroep op spelers zoals de Duitse verzekeraar Roland ProzessFinanz en het Amerikaanse hedgefonds Fir Tree Partners, die gespecialiseerd zijn in litigation funding, de voorfinanciering van rechtszaken. ‘Een snel aan belang winnend marktsegment, vooral in de VS en het Verenigd Koninkrijk’, zegt Bomans. ‘We willen op termijn daarin ook actief worden voor andere partijen.’

Dat alles moet een turbo zetten op de groei. ‘Deminor Recovery Services, dat een Luxemburgse vennootschap is, heeft een eigen vermogen van 6,5 miljoen euro. Dat moet tegen 2021 stijgen naar 23 miljoen euro. Een verdriedubbeling in drie jaar’, klinkt het ambitieus.

Advies

Ook de tweede tak van de groep, Deminor Shareholder & Governance Services (DSGS), dat bedrijven adviseert op het vlak van deugdelijk bestuur, groeit als kool. De omzet verdriedubbelde in vijf jaar tijd tot 2,3 miljoen euro, de nettowinst bedroeg een half miljoen euro.

Schermvullende weergave Deminor-topman Bernard Thuysenbaert. ©Jonas Roosens

‘Met die activiteit zijn we vooral op België gericht’, zegt Bernard Thuysbaert (51), die de afdeling leidt. ‘We focussen op de markt van de kmo’s en kleinere beursgenoteerde bedrijven. Onze klanten zijn vaak familiale aandeelhouders die zich verkeerd behandeld of niet comfortabel genoeg voelen in het bedrijf, en een oplossing willen. Zo hielpen we de zus van Marc du Bois, de CEO van de waterproducent Spadel, met haar uitstap uit het kapitaal.’

Het gaat om een nichemarkt van 30.000 à 40.000 bedrijven. Spelers zoals de milieugroep Machiels, de bouwbedrijf CIT Blaton en de koekjesmaker Maison Dandoy maakten al gebruik van de diensten van Deminor. ‘In dat laatste bedrijf hielpen we de familiale eigenaars de overstap te maken van de zesde naar de zevende generatie’, zegt Thuysbaert. ‘We blussen niet alleen brandjes, we plaatsen ook sproeiers om een bedrijfsbrand te voorkomen.’

Schermvullende weergave ©BELGA

De vier historische eigenaars en partners van de Deminor-groep, naast Bomans en Thuysbaert zijn dat Pierre Nothomb (56) en Charles Demoulin (45), zijn daar niet slechter van geworden. Hun persoonlijke vennootschappen waren de afgelopen tien jaar elk goed voor een totale nettowinst van circa 700.000 euro.